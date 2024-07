MAI VISTO UN PREZZO COSÌ: Motorola Edge 40 Neo CROLLA al MINIMO! (-30%)

Se siete alla ricerca di uno smartphone all'avanguardia che coniughi prestazioni elevate, design raffinato e resistenza, senza per questo svuotare il portafoglio, allora dovreste dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. Il rivoluzionario Motorola Edge 40 Neo è ora disponibile a soli 279,90€, con uno sconto del 30% sul prezzo di listino di 399,90€, permettendovi quindi di risparmiare ben 120€! Un prezzo davvero ottimo per un dispositivo di fascia media che in questo modo risulta ancora più competitivo.

Motorola Edge 40 Neo, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Motorola Edge 40 Neo si rivela la scelta ideale per gli utenti esigenti che desiderano un dispositivo versatile e performante. Con il suo display pOLED da 6,55 pollici e un refresh rate di 144 Hz, questo smartphone offre un'esperienza visiva senza precedenti, perfetta per gli amanti del gaming mobile e dei contenuti multimediali. La certificazione IP68 lo rende resistente all'acqua fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti, facendone il compagno ideale per chi ama sport ed escursioni o semplicemente desidera un dispositivo affidabile in ogni situazione.

Gli appassionati di fotografia troveranno nel sistema di doppia fotocamera da 50+13 MP un alleato prezioso per catturare ogni momento con nitidezza e precisione, indipendentemente dalle condizioni di luce. La batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica TurboPower da 68W garantisce un'autonomia eccezionale e tempi di ricarica ridotti, ideale per chi è sempre in movimento e non può permettersi di rimanere a corto di batteria.

Il Motorola Edge 40 Neo si distingue anche per il suo design elegante, frutto della collaborazione con Pantone, che lo rende un oggetto di stile oltre che di tecnologia. Le sue prestazioni sono supportate dal SoC MediaTek Dimensity 1050, che assicura fluidità e reattività in ogni operazione, dalla navigazione web al multitasking più intenso.

Attualmente disponibile a soli 279,90€, il Motorola Edge 40 Neo rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca un dispositivo di fascia media a un prezzo accessibile. La combinazione di caratteristiche premium come lo schermo ad alto refresh rate, la fotocamera avanzata, la resistenza all'acqua e la ricarica rapida, lo rendono un investimento intelligente per chi desidera un'esperienza mobile completa e soddisfacente.

Vedi offerta su Amazon