MediaTek Dimensity 7000, Redmi K50 sarà lo smartphone di debutto?

I riflettori sono puntati già da tempo sull’arrivo del nuovo processore MediaTek Dimensity 9000, un chip che si preannuncia come l’unico vero rivale dello Snapdragon 8 Gen 1 per i flagship del 2022, ma l’azienda riserva delle sorprese anche per i processori destinati agli smartphone di fascia medio-alta.

Le indiscrezioni provenienti dalla Cina parlano già da tempo del nuovo MediaTek Dimensity 7000, un SoC realizzato con processo produttivo a 5 nanometri (proprio come lo Snapdragon 8 Gen 1) e basato su una potente architettura ARM V9, la stessa implementata anche sul Dimensity 9000.

Non si conoscono molti altri dettagli sul MediaTek Dimensity 7000 e sulle sue performance, ma quello che è certo è che il nuovo processore amplierà il supporto alla ricarica rapida degli smartphone che lo implementano al proprio interno, arrivando a un massimo di ben 75W.

Indiscrezioni a parte, ora arriva però una prova concreta sulla possibilità di vedere in azione questo nuovo chipset a bordo dei device Redmi nel prossimo futuro.

Ad attirare l’attenzione del pubblico, confermando implicitamente i rumor delle settimane precedenti, è Lu Weibing in persona, ovvero il CEO del brand che fa parte della galassia Xiaomi. Ecco il messaggio ironico sul nuovo processore lasciato da Weibing sul social network cinese Weibo:

Con questa domanda retorica il CEO di Redmi conferma implicitamente gli ultimi rumor, che vedrebbero il nuovo Dimensity 7000 a bordo del nuovo smartphone Redmi K50 Gaming Edition. Sempre in base alle indiscrezioni la versione Pro del nuovo smartphone Redmi dovrebbe invece fare uso proprio del chip di gamma alta Dimensity 9000.

Il 2022 si presenta dunque come un anno interessante per la crescita di MediaTek, che proprio nell’ultimo periodo si è dimostrata in grado di superare la cattiva reputazione di cui godevano i processori delle generazioni precedenti e tenere il passo, tanto nella produzione dei chip quanto nelle prestazioni degli smartphone, del principale competitor Snapdragon.