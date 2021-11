Redmi: perché la serie Note 11 Global sarà così diversa da quella cinese?

La serie Note 11 di Redmi, costola del celebre brand di smartphone Xiaomi, è appena stata presentata in Cina durante un evento in occasione del Singles’ Day, dove ha ottenuto un successo immediato, con più di 500mila unità acquistate solo nella prima ora di vendita. Come è prevedibile, Redmi si prepara a esportare questo modello di smartphone anche sul mercato globale, ma stavolta potrebbero esserci differenze sostanziali.

Le indiscrezioni su una possibile discrepanza tra la versione cinese del Note 11 e quella destinata al resto del mondo arrivano da una fonte proveniente dal Vietnam, che fa parte a tutti gli effetti del circuito di distribuzione Global degli smartphone Xiaomi:

First leak of the day: Redmi Note 11 series global version has been delayed until Q1/2022. Both phones this time will have different design and will use the new Snapdragon chipsets instead of Dimensity (778+ and 695 are our guess, tho the source denied to share the exact specs)

