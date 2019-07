MediaTek Helio G90 sarà il primo processore dell’azienda dedicato al gaming

MediaTek Helio G90 sarà il primo processore dell'azienda dedicato agli smartphone gaming. Potrebbe essere un'evoluzione del recente processore octa-core Helio P90.

Anche MediaTek si lancia nella produzione di processori dedicati agli smartphone da gaming. Il primo SoC sarà Helio G90. È stata la stessa azienda ad annunciarlo tramite un post pubblicato sul social network cinese Weibo. Oltre alla denominazione, però, non sono state fornite ulteriori informazioni riguardanti il chip che potrebbe essere presentato molto presto.

Le ipotesi non si fanno attendere. Probabilmente Helio G90 avrà come base il recente Helio P90 del quale potrebbe rappresentare un’evoluzione. Stiamo parlando di un processore octa-core caratterizzato da una CPU con due core Cortex-A75 a 2.2 GHz e sei core Cortex-A55 a 2.0 GHz. Per la parte grafica, invece, si affida alla GPU Imagination PowerVR GM9446 (970 MHz) che promette un miglioramento del 15% rispetto alla generazione precedente.

Difficile dire se il futuro processore utilizzerà la stessa GPU. MediaTek potrebbe decidere di migliorare l’esperienza di gioco attraverso una modalità gaming dedicata e optare per un’unità grafica più potente scegliendo la nuova Mali-G77 di ARM o la nuova linea di Imagination basate su Furion. L’annuncio di MediaTek arriva all’indomani della presentazione dello Snapdragon 855 Plus di Qualcomm, anch’esso dedicato al mondo dei videogiochi, probabilmente con l’intenzione di contrastare il predominio del colosso di San Diego in questo ambito.

Gli smartphone da gaming cominciano ad avere una più larga diffusione nonostante lo scetticismo di chi li ritiene inutili o comunque non all’altezza di una perfetta esperienza di gioco. Finora, a dominare sono stati i SoC Qualcomm come abbiamo visto sui vari ROG Phone, Razer Phone e Black Shark. Sarà interessante, dunque, vedere se Helio G90 sarà all’altezza e possa rappresentare una valida alternativa.