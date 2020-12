Meglio 12 o 108 Megapixel? Non è scontato!

Prima c’è stata la corsa ai megapixel, poi la corsa al numero di sensori. Ma cosa è meglio avere, tanti megapixel o tanti sensori? Pochi megapixel o pochi sensori? E’ meglio avere 12 MP o 108 MP?

La fotografia su smartphone non è questione di megapixel, o per meglio dire, non funziona che più ce n’è meglio è. La fotografia su smartphone è questione di qualità di sensori, di lenti e funzioni ma anche e soprattutto di software.

Dal punto di vita del marketing, è davvero facile spingere maggiormente su degli smartphone aventi “dei numeri alti” che non siano il prezzo. La percezione – anche se via via si è mitigata – è che un numero più alto equivale a foto migliori sotto tutti i punti di vista. Ovviamente la risposta è no! Invece la risposta è sì all’equazione tanti megapixel tanti dettagli.

Il risultato non è scontato, non è detto che 108 MP rendano le foto migliori di 12 MP. Anzi, la maggior parte delle volte è addirittura il contrario. Un esempio può essere uno smartphone Android medio di gamma qualsiasi attuale con una risoluzione altissima contro un iPhone anche con qualche anno sulle spalle con una risoluzione di 12 MP. Anche a differenza di risoluzione infatti, iPhone spesso vince con fotografie precise e sopra le parti.

Alla fine, tranne rarissimi casi, sulla quasi totalità degli smartphone è installato un sensore CMOS che ha le dimensioni giuste per essere installato su uno smartphone ma al contempo ha dei ovvi limiti.

E poi ci sono gli smartphone con più sensori, ormai è facilissimo trovarne anche 4 su smartphone tutto sommato economici. Grandangoli, sensori Macro, teleobiettivi, etc, servono tutti a fare una foto da una diversa prospettiva ed aumentare le funzioni a disposizione. Generalmente i sensori “addizionali” non hanno grandi quantità di megapixel, sono utilizzati per arricchire le funzioni.

E allora, meglio 12 o 108 MP? Uno smartphone potrebbe restituire ottime foto con un sensore da 108 MP ma anche con uno da 12 MP. Per fare foto di qualità si devono mettere in conto altri parametri, come alcuni di quelli menzionati ad inizio articolo.