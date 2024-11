Xbox è stata costretta a rimandare l'acquisto dei giochi su Android, ecco la causa

Microsoft ha annunciato un ritardo nell'implementazione di nuove funzionalità per l'app Xbox su Android, inizialmente previste entro la fine del 2024. La presidente di Xbox Sarah Bond ha comunicato che, a causa di una sospensione amministrativa concessa dai tribunali statunitensi, l'azienda è stata costretta a posticipare l'introduzione delle opzioni per acquistare e giocare ai titoli direttamente dall'applicazione.

Cannot get X.com oEmbed

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Questo rinvio rappresenta un temporaneo ostacolo nei piani di Microsoft di espandere l'ecosistema Xbox al gaming mobile. Tuttavia, Bond ha sottolineato che si tratta solo di un ritardo momentaneo, affermando: "Il nostro team ha già sviluppato le funzionalità, pronte per essere attivate non appena il tribunale prenderà una decisione definitiva. Siamo impazienti di lanciarle per offrire più scelta e flessibilità ai giocatori".

Nonostante questo intoppo, la strategia di Microsoft per il gaming mobile sembra procedere positivamente. La pressione normativa sul duopolio degli app store di Google e Apple è aumentata negli ultimi mesi, mentre Xbox Cloud Gaming rimane un'opzione popolare per lo streaming di giochi su dispositivi mobili attraverso Xbox Game Pass Ultimate.

Recentemente, Microsoft ha implementato la funzione "Stream Your Own Game" su Xbox Cloud Gaming, che consente agli utenti di trasmettere in streaming 50 titoli acquistati, anche se non inclusi nella libreria di Xbox Game Pass. Ci si aspetta che altri giochi acquistabili vengano aggiunti al servizio nel tempo, ampliando ulteriormente le opzioni per i giocatori.

Nonostante questi ostacoli, Microsoft e Xbox mantengono un forte slancio verso il 2025. Titoli di successo come Call of Duty: Black Ops 6 e l'esclusiva STALKER 2 hanno avuto lanci molto positivi, mentre Indiana Jones and the Great Circle è in arrivo tra meno di due settimane.

La strategia multipiattaforma di Microsoft mira a rendere "tutto un Xbox", espandendo l'accesso ai giochi su quante più piattaforme possibili. Sebbene ci siano ancora criticità da superare, come il miglioramento dell'affidabilità di Xbox Cloud Gaming e l'espansione della funzionalità cross-progression di Xbox Play Anywhere, l'azienda sembra ben posizionata per future opportunità di successo nel settore del gaming.