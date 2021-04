Microsoft xCloud, da domani si potrà giocare ai titoli Xbox anche su iPhone e iPad

Il servizio di gioco in streaming di Microsoft conosciuto con il nome di xCloud è ufficialmente in arrivo anche sulle piattaforme web a partire da domani. Ciò significa che sarà possibile non solo godersi il catalogo di giochi Xbox da PC e laptop ma anche da dispositivi iOS e iPadOS. Siete pronti a entrare nell’era del gioco in streaming?

Come riportato dai colleghi di The Verge, Microsoft xCloud sarà disponibile su PC e dispositivi iOS a partire da domani, 20 aprile. Il servizio di game streaming sarà finalmente accessibile via browser aprendo le porte a milioni di dispositivi.

Microsoft sta lanciando il servizio in versione Beta e per potervi accedere, oltre all’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, sarà necessario essere invitati a questo test. Se siete tra i fortunati ad aver ricevuto un invito, tuttavia, potrete finalmente giocare ai vostri titoli Xbox preferiti anche sul vostro iPhone, iPad o PC.

L’accesso al servizio sarà possibile agli abbonati Xbox Game Pass Ultimate che sono stati invitati tramite browser Edge, Chrome e Safari raggiungendo l’indirizzo www.xbox.com/play. Più di 100 titoli sono già disponibili sulla piattaforma di streaming e sarà possibile utilizzare oltre che i controlli touch sul dispositivo anche i controller cablati o bluetooth compatibili.

“La beta limitata è la nostra occasione per testare e imparare; invieremo più inviti su base continua ai giocatori in tutti i 22 Paesi supportati, valuteremo il feedback, continueremo a migliorare l’esperienza e aggiungeremo il supporto per più dispositivi“, ha affermato Catherine Gluckstein, capo di xCloud in Microsoft. “Il nostro piano è quello di iterare rapidamente e aprire a tutti i membri di Xbox Game Pass Ultimate nei prossimi mesi in modo che più persone abbiano l’opportunità di giocare a Xbox in modi completamente nuovi“.

Fino ad ora xCloud era esclusiva dei dispositivi Android in quanto Apple aveva imposto delle limitazioni sul proprio App Store riguardo al game streaming. Per la prima volta su iOS sarà quindi possibile godere di titoli di qualità AAA provenienti dal catalogo Xbox di Microsoft.