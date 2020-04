Tenersi in forma attraverso l’attività fisica è importante, anzi fondamentale. La quarantena forzata a causa dell’emergenza coronavirus ha imposto però una rivoluzione anche in quest’ambito, mettendo casa nostra al centro di tutto. Gli allenamenti devono dunque essere spostati nel proprio focolare domestico, con tutte le limitazioni del caso. Come sempre però, la tecnologia viene in nostro aiuto, con tutta una serie di soluzioni.

Recuperate innanzitutto la nostra guida dedicata ai fitness tracker in grado di monitorare gli allenamenti domestici, che stiamo provvedendo ad aggiornare costantemente. In questo articolo ci siamo invece sulle migliori applicazioni per iPhone che consentono di accedere a veri e propri programmi di allenamento. Ovviamente, si tratta di servizi presenti sull’App Store di Apple, per cui utilizzabili con qualsiasi dispositivo iOS.

Le migliori app per iPhone per allenarsi a casa

Asan Rebel: Yoga e Fitness | Si parte da 9,99 euro

Lo Yoga è una delle attività per eccellenza da poter effettuare in casa e, in quest’ambito, Asan Rebel è un assoluto punto di riferimento. La celebre app è ormai giunta alla versione 7.6.1, il che testimonia il lavoro svolto dagli sviluppatori nel corso del tempo. È strutturata con piani giornalieri pensati per perdere peso, abituare l’utente a determinate abitudini e, ovviamente, lavorare sulla tonicità fisica. Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’applicazione include ben 100 workout. Cos’altro aggiungere?

Freeletics – Personal Trainer | Si parte da 24,99 euro

Freeletics ha un grande vantaggio, ovvero quello di poter proporre programmi di allenamento personalizzati. Non solo ma, grazie a un vero e proprio coach digitale, l’allenamento verrà tarato di volta in volta sulla base dei progressi compiuti da ciascun utente in relazione a determinati parametri. Tutto questo con la possibilità di confrontarsi con una community composta da 40 milioni di utenti, a testimonianza della bontà del servizio. Insomma, un’applicazione da non lasciarsi sfuggire.

8Fit: Guida Fitness e Dieta| Si parte da 29,90 euro

L’approccio di questa applicazione è duplice: da una parte il fitness, con programmi di allenamenti personalizzati; dall’altra l’alimentazione, anche in questo caso con piani personalizzati. Possono essere sottoscritti diversi piani di abbonamento a seconda delle esigenze e l’interfaccia messa in piedi dagli sviluppatori è estremamente intuitiva e gradevole graficamente. Un vantaggio non da poco.

Adidas Training by Runtastic| Si parte da 9,99 euro

Runtastic non ha bisogno di presentazioni nel settore delle app dedicate al fitness. Il celebre servizio ha stretto una partnership con Adidas, dando vita a un’applicazione estremamente completa, che si concentra soprattutto sugli esercizi a corpo libero, senza attrezzi. Insomma, l’approccio ideale per allenarsi a casa, anche al di là dell’attuale periodo di quarantena.

Sweat: Kayla Itsines Fitness App | Si parte da 12,99 euro

Sweat è un’applicazione unica nel suo genere. È stata infatti creata da Kayla Itsines, celebre personal trainer australiana con 12 milioni di follower su Instagram. Si tratta di un servizio pensato appositamente per le donne, con allenamenti tarati sulle esigenze del gentil sesso, con l’inclusione di piani di allenamento da effettuare anche in gravidanza.