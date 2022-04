Hai il migliore smartphone per le fotografie, eppure non sei ancora soddisfatto dei risultati. Nessuna paura, sull’App Store e sul Play Store di Google ci sono moltissime app che possono aiutarsi a personalizzare i tuoi scatti ottenendo esattamente il risultato che volevi.

Il problema è che le app per modificare le foto sono anche troppe e non è facilissimo distinguere le migliori da quelle che lasciano il tempo che trovano (o peggio, da quelle inutili o perfino dannose). Ti aiutiamo noi, con una lista delle migliori app per modificare le foto disponibili nel 2022. Tutte le app in questa lista sono disponibili sia per Android che per iOS. Alcune richiedono un po’ di esperienza, mentre altre sono estremamente facili ed intuitive da usare.

Senza ulteriori indugi, andiamo a vedere subito la prima migliore app per dare un tocco professionale alle tue fotografie scattate con lo smartphone.

PicsArt (Android, iOS)

Partiamo con PicsArt perché è una delle più semplici e divertenti da utilizzare. L’app offre un ricco pacchetto di opzioni per personalizzare rapidamente le tue foto: ci sono diversi filtri, oltre che modalità per creare collage creativi. Non manca nemmeno una funzione per eliminare facilmente lo sfondo di uno scatto, in modo da poterne inserire uno personalizzato. A questo si aggiunge la possibilità di aggiungere testi e sticker (anche personalizzati) alle foto.

Tra le funzionalità più curiose di PicsArt segnaliamo anche Remix Chat, che consente di editare collaborativamente un’immagine con il resto della community – che conta oltre 150 milioni di utenti attivi su base mensile. Se dopo aver scaricato l’app vi sentirete un po’ disorientati non temete, c’è un tutorial estremamente facile da seguire ed esaustivo.

PicsArt è gratuito ma esiste una versione premium che sblocca l’accesso ad altri contenuti. Costa 57,99 euro all’anno (ma esiste anche un abbonamento mensile).

Adobe Photoshop Express (Android, iOS)

Ci spostiamo subito in un terreno diverso. Adobe Photoshop Express è sicuramente più indicato per chi cerca un’app per modificare le foto in maniera più professionale. Si tratta di una versione mobile e un po’ semplificata del celebre omonimo software di fotoritocco per computer.

Con Adobe Photoshop Express avete pieno controllo sugli elementi più importanti del fotoritocco, come saturazione, contrasto, disturbo e luminosità. L’app offre anche una ricca lista di effetti speciali e filtri pre-settati. Se volete dare un effetto ritratto ai vostri selfie, offuscando lo sfondo, Adobe Photoshop Express è estremamente utile dato che offre una funzione per farlo molto rapidamente.

Se l’idea di mettere mano ad un’app di foto editing troppo complessa vi fa già venire il mal di testa, non temete: Adobe Photoshop Express offre alcuni preset già impostati tra cui scegliere, in questo modo dovreste riuscire a dare un tocco professionale alle vostre foto senza grosse complicazioni. Gli utenti più esigenti possono comunque navigare liberamente tra le diverse opzioni di editing.

Trai punti di forza dell’app segnaliamo la perfetta integrazione con Google Foto, Dropbox e Facebook. Potete estrarre foto, selfie, immagini HDR e altre risorse direttamente dalle rispettive app, senza doverle per forza scaricare prima in galleria. Davvero non male!

Adobe Lightroom (Android, iOS)

Anche in questo ci troviamo davanti ad una versione per smartphone di un programma di fotoritocco professionale. Adobe Lightroom ha una funzione go-anywhere, significa che tutti i vostri lavori di fotoritocco vengono salvati in cloud e possono quindi essere ripresi in qualsiasi momento su un altro device — come il vostro iPad, oppure un computer Windows o Mac.

Tutti i lavori vengono salvati sull’Adobe Creative Cloud, che potete utilizzare per conservare in cloud le vostre foto fino ad un massimo di 1TB.

Anche Adobe Lightroom offre un ricchissimo pacchetto di strumenti per personalizzare e modificare i vostri scatti. E anche in questo caso, se il mare magno di funzionalità differenti dovesse disorientarvi, Adobe ha messo a disposizione degli utenti un tutorial intuitivo e facile da seguire. Adobe Lightroom offre anche la possibilità di condividere i lavori di editing con un amico e collega, che potrà partecipare al lavoro fornendo i suoi suggerimenti.

All’interno dell’app esiste poi la modalità fotocamera, che vi permette di scattare fotografie smanettando tra diverse opzioni di personalizzazione — in alcuni casi offrendo risultati migliori dell’app della fotocamera predefinita. Anche questa app offre diversi preset per personalizzare le foto con un semplice tocco, senza dover impazzire più di tanto per aggiustare manualmente ogni singolo elemento.

Snow (Android, iOS)

Cambiamo completamente categoria. Se cercate un’app per rimuovere i piccoli difetti estetici dai vostri selfie, probabilmente Snow è l’app più indicata tra quelle proposte in questa lista. Se volete rimuovere un fastidioso brufolo dalla fronte, oppure vi serve una funzione per ridurre le occhiaie o sbiancare i vostri denti… beh, Snow lo può fare e pure molto facilmente. A dirla tutta con Snow potete letteralmente cambiare i vostri connotati, cambiando perfino le proporzioni del naso o della mascella. Insomma, è un’app per gli arditi del fotoritocco estremo.

Anche Snow offre una fotocamera in-app, in modo da scattare direttamente i vostri selfie per poi passare all’editing, senza dover passare per la galleria. Ci sono diversi filtri, sticker ed effetti per dare un tocco di personalità o di ‘follia’ alle vostre fotografie. L’app è gratuita, ma esiste una versione premium da 31 euro all’anno (oppure 4 euro al mese).

VSCO (Android, iOS)

VSCO è un’app estremamente completa per modificare le vostre fotografie. Ma tagliamo subito la testa al toro: l’app offre una prova gratuita di 7 giorni, poi è necessario pagare circa 20 euro al mese.

L’app offre ben 200 preset diversi tra cui scegliere, ed è quindi ideale per dare un tocco professionale alle vostre foto, anche se non siete dei maghi del foto editing. Il pacchetto di strumenti per l’editing è abbastanza ricco, si va dalla modifica della luminosità al contrasto, passando per saturazione, texture e grana. VSCO può essere anche utilizzato per esportare e modificare le foto in formato RAW.

L’app può essere utilizzata anche per l’editing e il montaggio dei video. VSCO ibrida meccaniche da app per modificare le foto con quelle di un social network e, infatti, non manca nemmeno un news feed per scoprire le creazioni degli altri utenti. Ogni settimana VSCO lancia un contest di fotografia alla sua community, insomma è davvero il massimo per chi è interessato a conoscere e confrontarsi con altri appassionati di fotografia. VSCO è disponibile sia su Android che su iOS.

Snapseed (Android, iOS)

Sempre per gli utenti più esigenti (ma anche più competenti): Snapseed è dedicato ai fotografi professionisti. Offre un pacchetto di strumenti di editing estremamente articolato, oltre che diversi filtri in grado di imitare le pellicole delle più importanti e note fotocamere del passato.

È un’app sicuramente indicata per gli utenti più attenti ai dettagli, che vogliono passare ore a modificare ogni singolo elemento delle loro fotografie comodamente dallo smartphone. Considerato il suo target, ovviamente anche Snapseed consente l’importazione e l’editing di foto in formato RAW.

Oltre alle funzioni di editing, segnaliamo anche la creazione di preset personalizzati, in modo da poter salvare i vostri accorgimenti preferiti e poterli quindi importare con un singolo tocco anche su altre fotografie. Inoltre Snapseed consente facilmente di rimediare ad eventuali pasticci, salvando i vostri lavori di modifica passo per passo. Potete cancellare eventuali passaggi tornando indietro con un tocco (o viceversa potete ritornare alle modifiche eventualmente cancellate). L’app è completamente gratuita e non ci sono versioni a pagamento.