Migliori auricolari true wireless sotto i 50 euro da acquistare a Natale

Dopo smartphone, smartwatch e accessori per dispositivi mobili, non poteva mancare una guida all’acquisto per gli auricolari true wireless economici. Una tipologia di dispositivi che sta riscuotendo un enorme successo sul mercato grazie alla qualità raggiunta dai marchi più blasonati. Pensiamo alle AirPods di Apple, alle Freebuds 3 di Huawei o alle Galaxy Buds di Samsung, solo per citarne alcuni. Come spesso capita, questi vengono venduti a prezzi elevati.

Esistono però alternative economiche che rappresentano un giusto compromesso tra prezzo e qualità. Gli auricolari true wireless sono ormai diventati una moda e il loro successo ha portato inevitabilmente diversi produttori a immettere sul mercato proposte meno costose. Tutti i modelli sono compatibili sia con Android che con iOS e possono essere utilizzati con qualsiasi altro dispositivo dotato di connettività Bluetooth. Inoltre, è sempre presente una custodia che ne facilita il trasporto e che funge da basetta di ricarica, consentendo così di ricaricare gli auricolari in mobilità.

Pratici, senza fili, comodi ed eleganti, gli auricolari true wireless sono diventati uno dei regali desiderati per il Natale e non solo. Ecco allora la lista di quelli che – a parer nostro – sono i migliori auricolari sotto i 50 euro da mettere sotto l’albero di Natale, insieme a smartphone, smartwatch e accessori.

Anker Soundcore Liberty Neo

Gli auricolari Anker Soundcore Liberty Neo sono caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Su Amazon sono disponibili a 41,99 euro e offrono un’esperienza di utilizzo assolutamente convincente. Ciascun auricolare pesa solo 5,5 grammi e sono resistenti a pioggia e sudore grazie alla certificazione IPX7. L’autonomia garantita oscilla tra le 3 e le 4 ore. L’audio è stereo. I driver hanno un rivestimento in grafene per garantire un suono privo di distorsioni. I controlli non sono touch. Sono dotati di Bluetooth 5.0.

» Clicca qui per acquistare Anker Soundcore Liberty Neo a 41,99 €

Bomaker SiFi

Piccoli e facili da trasportare. Sia la custodia di ricarica che gli auricolari si presentano in dimensioni ridottissime. La qualità audio è ottima grazie alla tecnologia di decodifica audio aptX. Bluetooth 5.0 e chip Qualcomm QCC3010 assicurano una connessione stabile e fluida. L’azienda garantisce fino a 7 ore a piena carica. Presenta all’appello la riduzione del rumore in chiamata. Completa la scheda tecnica l’impermeabilità a pioggia e sudore con la certificazione IPX7. I controlli non sono touch.

» Clicca qui per acquistare Bomaker SiFi a 45,99 €

Xiaomi AirDots

Nella lista non poteva mancare Xiaomi, l’emblema del rapporto qualità/prezzo. Gli AirDots sono i primi auricolari true wireless che ricordano le AirPods di Apple. Si presentano con un design semplice ed ergonomico e con una custodia compatta che funge da caricabatterie. Sono leggere, pesano solo 4,2 grammi ciascuna e – a differenza del prodotto dell’azienda di Cupertino – queste non hanno una forma allungata ma capsulare. I pulsanti per gestire il volume, cambiare canzone o rispondere a una chiamata sono touch. La connettività è assicurata dal Bluetooth 5.0 e il tutto è alimentato da una batteria da 40 mAh che offre un’autonomia fino a 4 ore e fino a 12 ore con la custodia, che a sua volta integra una batteria di 300 mAh.

» Clicca qui per acquistare Xiaomi AirDots a 21,64 €

Homscam T3

Gli auricolari Homscam T3 offrono una durata in standby di 150 ore, mentre si scende a 6 ore per la riproduzione musicale o conversazione telefonica. Qui troviamo anche i controlli touch, una soluzione non amata da tutti e che quindi deve essere tenuta in considerazione in fase d’acquisto. Tramite i comandi touch, è possibile anche attivare l’assistente vocale, come Siri o Google Assistant. La forma di questi auricolari è allungata, come le AirPods per intenderci. Impermeabilità IPX5 e cancellazione del rumore completano il quadro tecnico.

» Clicca qui per acquistare Homscam T3 a 38,99 €

Homscam Cuffie Bluetooth 5.0

Sono molti simili al modello appena descritto con qualche differenza. Prima fra tutte, il prezzo. Costano 24,47 euro tramite Amazon. L’autonomia cala un po’: fino a 4 ore per la riproduzione musicale o conversazione telefonica che possano arrivare a 30 utilizzando la custodia di ricarica. Cambia anche la forma che è più simile alle AirDots di Xiaomi con il design capsulare. E la certificazione di impermeabilità è IPX4, dunque leggermente meno resistenti.

» Clicca qui per acquistare Homscam Cuffie Bluetooth 5.0 a 24,47 €

TaoTronics SoundLiberty 53

TaoTronics SoundLiberty 53 sono degli auricolari perfetti per chi è esigente ma ha un budget ridotto. Presenti i controlli touch che offrono tante funzionalità, tra cui abbassare e alzare il volume direttamente dall’auricolare. Una possibilità non scontata soprattutto in relazione al prezzo di vendita. Sono attualmente disponibili su Amazon a 38,99 euro. Con questa cifra, ci si porta a casa un prodotto abbastanza completo: speaker dinamici da 6mm con isolamento del rumore; fino a 5 ore di riproduzione con una ricarica e fino a 36 ore con la base di ricarica; impermeabilità IPX7.

» Clicca qui per acquistare TaoTronics SoundLiberty 53 a 39,99 €

HolyHigh i7

Ideale per chi desidera degli auricolari true wireless da utilizzare quotidianamente: musica, sport e chiamate da effettuare però in ambienti poco rumorosi e affollati. La custodia di ricarica è in plastica e non ha dimensioni propriamente compatte, anche se non comporta molti problemi per la trasportabilità. Gli auricolari sono resistenti al sudore e alla pioggia con grado di protezione IPX5. I pulsanti sono touch. L’autonomia è di circa 3 ore in riproduzione musicale o chiamata. La base di ricarica è in grado di caricarle circa 4 volte. Peccano un po’ nella gestione dei rumori in chiamata, ma rappresentano un giusto compromesso per la fascia di prezzo in cui si inseriscono. Da notare che esiste una versione con batteria da 3.000 mAh venduta sempre su Amazon a pochi euro in più.

» Clicca qui per acquistare HolyHigh i7 a 35,99 €

AUKEY EP-T21

Sono una valida alternativa economica per chi desidera avere una buona qualità sia dal punto di vista audio che costruttivo. Gli auricolari AUKEY EP-T21 sono dotati di pulsanti touch. Il design è simile a quello standard di Apple. L’autonomia garantita è di 5 ore e – come per le HolyHigh – la custodia di ricarica può ricaricare le cuffie per 4 volte. C’è il supporto agli assistenti virtuali, come Siri o Google Assistant. Sono resistenti all’acqua ma non viene specificato il grado di certificazione.

» Clicca qui per acquistare AUKEY EP-T21 a 33,99 €

