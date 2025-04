Motorola edge 60 Fusion arriva a 379€ con schermo quad-curvo e moto ai!

Motorola ha presentato oggi il nuovo smartphone motorola edge 60 fusion, un dispositivo che mira a inserirsi nel segmento medio del mercato combinando un design distintivo con funzionalità tecnologiche avanzate. Il nuovo modello si caratterizza per essere il primo del marchio a integrare nativamente le funzionalità di intelligenza artificiale moto ai, oltre a presentare un display pOLED definito dall'azienda come il primo al mondo con curvatura su tutti e quattro i lati (anche se molti smartphone cinesi da diversi anni vantano schermi con vetri curvi su tutti i lati) e certificazione colore Pantone. A queste caratteristiche si aggiungono una notevole resistenza e un comparto fotografico migliorato.

Una delle principali novità dell'edge 60 fusion risiede nel suo display pOLED da 6,67 pollici. Motorola sottolinea la peculiarità dei bordi curvi su tutti e quattro i lati, una scelta estetica mirata a offrire un'esperienza visiva immersiva. Sia lo schermo che la scocca del dispositivo vantano la certificazione Pantone, garantendo un'elevata fedeltà nella riproduzione dei colori, e la certificazione Pantone SkinTone, per una rappresentazione accurata delle diverse tonalità della pelle.

Il display è protetto da Corning Gorilla Glass 7i, una soluzione progettata per migliorare la resistenza a graffi e cadute accidentali. L'azienda ha comunicato di aver utilizzato materiali di alta qualità per la costruzione, includendo finiture definite eleganti e un'opzione in materiale vegano premium, cercando un equilibrio tra leggerezza e sensazione di solidità. Il design è disponibile in diverse colorazioni selezionate in collaborazione con il Pantone Colour Institute.

Il display pOLED offre inoltre una risoluzione 1220p, una frequenza di aggiornamento di 120Hz per una maggiore fluidità e supporta lo standard HDR10+. L'esperienza multimediale è arricchita dal supporto a Dolby Atmos e dalla presenza di due altoparlanti stereo. Il sistema audio è inoltre certificato Hi-Res Audio.

Motorola ha posto particolare enfasi sulla robustezza del dispositivo. L'edge 60 fusion soddisfa gli standard militari MIL-STD-810H, assicurando la capacità di operare anche in condizioni ambientali difficili, come temperature estreme. Inoltre, lo smartphone possiede le certificazioni IP68 e IP69, che rappresentano il livello più alto di protezione contro l'acqua attualmente disponibile per uno smartphone. Questo si traduce nella capacità di resistere all'immersione in acqua dolce fino a 1,5 metri per un massimo di 30 minuti e alla protezione contro getti d'acqua ad alta pressione. Per migliorare l'usabilità in condizioni di umidità, è stata integrata la tecnologia Water Touch, che consente al touchscreen di rimanere reattivo anche quando è bagnato. Il display implementa anche la tecnologia DC dimming per ridurre lo sfarfallio visibile a bassi livelli di luminosità.

Il motorola edge 60 fusion è il primo dispositivo del brand a offrire, fin dal lancio, le funzionalità moto ai. Questa suite di intelligenza artificiale è integrata nel sistema per assistere l'utente in diverse attività. Tra le funzioni evidenziate troviamo "Pay Attention", capace di registrare, trascrivere e riassumere contenuti audio; "Remember This", che permette di salvare rapidamente informazioni visualizzate sullo schermo o catturate dall'ambiente circostante; e "Magic Canvas", uno strumento per la generazione di immagini tramite intelligenza artificiale a partire da input testuali.

Il comparto fotografico è composto da una fotocamera principale Ultra Pixel da 50MP, basata sul sensore Sony LYTIA 700C e dotata di stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS). Questa configurazione mira a migliorare la cattura della luce, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione. Ad essa si affianca un obiettivo ultra-grandangolare con un campo visivo di 122° e sensore da 13MP, che integra anche una funzione Macro Vision per scatti ravvicinati fino a 3cm di distanza dal soggetto. Sì, se ve lo steste chiedendo, la terza fotocamera sul retro non è una fotocamera.

La fotocamera frontale è da 32MP e utilizza la tecnologia Quad Pixel, che combina quattro pixel in uno per aumentare la sensibilità alla luce e migliorare la qualità dei selfie in ambienti poco illuminati. Il sistema è supportato da un sensore di luce 3-in-1 che calibra automaticamente esposizione e bilanciamento del colore, contribuendo anche a ridurre lo sfarfallio nelle foto e nei video. Le capacità fotografiche sono ulteriormente potenziate dall'intelligenza artificiale moto ai, con funzioni come il Photo Enhancement Engine (che applica simultaneamente ottimizzazioni da diverse modalità di scatto), la Stabilizzazione Adattiva (che regola dinamicamente il livello di stabilizzazione) e Action Shot (che adatta la velocità dell'otturatore per catturare soggetti in movimento).

Le prestazioni del motorola edge 60 fusion sono affidate al processore MediaTek Dimensity 7300. La configurazione di memoria disponibile per il mercato italiano prevede 8GB di RAM, che possono essere virtualmente estesi fino a 24GB tramite la funzione RAM Boost, e 256GB di spazio di archiviazione interna. La batteria ha una capacità dichiarata di 5200mAh e supporta la tecnologia di ricarica rapida TurboPower da 68W. Secondo Motorola, questa tecnologia permette di ottenere un'autonomia sufficiente per un'intera giornata in pochi minuti.

Dal punto di vista software, il dispositivo arriva con Android 15 e include le personalizzazioni dell'interfaccia utente Hello UX di Motorola. Sono presenti anche le funzionalità di sicurezza Moto Secure e ThinkShield. Viene confermato il supporto a Smart Connect, la piattaforma Motorola per l'interazione tra dispositivi diversi, anch'essa arricchita da alcune delle nuove funzionalità moto ai.

Motorola ha comunicato che il nuovo edge 60 fusion sarà disponibile per l'acquisto in Italia a partire dalla seconda metà di aprile 2025. Il prezzo di listino consigliato al pubblico è stato fissato a 379 euro.