Motorola Edge Lite, specifiche quasi al top a un prezzo super

Motorola ha recentemente annunciato i suoi smartphone top di gamma con il lancio della nuova serie Edge, introducendo due nuovi device ma le sorprese sembrano non essere finite qui. Un terzo device potrebbe infatti essere svelato il prossimo 7 luglio, giorno prescelto dall’azienda per l’annuncio di qualcosa di nuovo, il teaser non lascia infatti spazio ad altre interpretazioni.

Considerati i rapporti trapelati negli ultimi giorni, è facile pensare che si tratti appunto di un nuovo telefono e molto probabilmente del Motorola Edge Lite 5G. Indiscrezioni precedenti invece hanno previsto l’arrivo imminente del nuovo Razr , il pieghevole dell’azienda che a causa delle note vicende legate al Coronavirus dovrebbe vedere la luce solo nel 2021. La società di proprietà di Lenovo ha recentemente annunciato anche un altro smartphone il One Fusion + ma difficilmente il nuovo evento potrebbe vedere la presentazione internazionale del predetto modello.

Dunque tutti gli indizi portano alla versione più economica trai i modelli Edge, che dovrebbe comunque mantenere un ottima caratteristica, la presenza del 5G. Le modifiche principali dovrebbero riguardare il SoC con la presenza di un MediaTek Dimensity 820 5G sempre che l’azienda non decida di optare nuovamente sul Qualcomm Snapdragon 765. Dovremmo poi trovare 6GB di RAM e 128GB di memoria interna mentre per quanto riguarda il sistema operativo, ci sarebbe Android 10.

Il display potrebbe essere caratterizzato da un’unità da 6,7 ​​pollici in risoluzione FHD+ con una frequenza di aggiornamento di 90Hz ed un formato 21: 9. Probabilmente sarà implementato un lettore di impronte digitali posto sotto al display mentre la fotocamera frontale dovrebbe essere implementata all’interno di un foro. Sul retro sarebbero quattro le fotocamere a disposizione con la presenza di un sensore da 48 MP assieme ad altri tre da 16 MP, 8 MP e 5 MP. Il prezzo del Moto Edge Lite dovrebbe aggirarsi attorno ai 399 euro.

Le informazioni riportate sono solamente indiscrezioni e potrebbero differire da quanto ha previsto Motorola per il suo prossimo evento. Non resta dunque che attendere e scoprire cosa ha in servo la società americana per tutti i suoi fan.