Motorola moto g71, g51, g41 e g31 ufficiali: ce n’è per tutti

Motorola ha presentato sul mercato, insieme al nuovo moto g200 con SoC Snapdragon 888+, una gamma di smartphone di fascia media e medio-bassa: i moto g71, g51, g41 e g31. Il produttore, ora parte dell’azienda Lenovo, raggiunge in questo modo un’ampia fascia d’utenza in cerca di device affidabili e performanti a un prezzo contenuto.

Tutti i nuovi device proposti da Motorola offrono al proprio interno una batteria da 5000mAh capace di sostenere anche le giornate di utilizzo più lunghe e la tecnologia Dolby Atmos per un audio ricco e avvolgente. Motorola ha equipaggiato i suoi smartphone con l’interfaccia My UX, capace di integrare una serie di personalizzazioni all’esperienza d’uso di Android 11 stock. Riportiamo di seguito le principali specifiche tecniche e i punti di forza della nuova famiglia moto g.

Motorola moto g71 5G

Il Motorola moto g71 5G è pensato per offrire agli utenti un’esperienza di alto livello a un prezzo accessibile. Grazie al nuovo SoC Snapdragon 695 questo smartphone supporta la connettività 5G e garantisce prestazioni fluide anche nel gaming più intenso. Il display da 6,4 pollici OLED supporta la risoluzione FHD+ e una gamma di colori ancora più ricca.

La batteria del moto g71 5G supporta la ricarica rapida TurboPower a 30W, che permette di ricaricare il dispositivo del 50% in soli 30 minuti. Anche il comparto fotografico a tre sensori del moto g71 5G non ha nulla da invidiare ai dispositivi di fascia alta, grazie al sensore principale da 50MP con tecnologia Quad Pixel per ottimizzare anche le foto scattate in condizioni di scarsa illuminazione.

Dimensioni e peso 161,19 x 73,87 x 8,49 mm

179g Display 6.4” Max Vision, FHD+ (2400×1080)

OLED

Refresh rate 60Hz Processore Snapdragon 695 RAM 6GB Memoria interna 128GB Fotocamere posteriori 50 MP f/1.8, tecnologia Quad Pixel, sensore principale

8MP f/2.2, grandangolo 118°

2MP f/2.4, macro Fotocamera frontale 16MP, f/2.2 Batteria e ricarica 5000mAh

TurboPower 30 Software Android 11

My UX Altro Bluetooth 5.0, audio Dolby Atmos, A-GPS, lettore di impronte

Il nuovo Motorola moto g71 5G con configurazione 6/128GB sarà disponibile al pubblico italiano nelle prossime settimane in esclusiva su Amazon nel colore Iron Black al prezzo di 339,90 euro.

Motorola moto g51 5G

Il Motorola moto g51 5G riesce a portare le tecnologie più innovative alla portata di tutti grazie al chip Snapdragon 480+, parte di una nuova piattaforma mobile per device di fascia media presentata da Qualcomm con l’obiettivo di assicurare esperienze d’uso e di gioco reattive e senza lag.

Altrettanto sorprendente è il pannello display dalle generose dimensioni di 6,8 pollici dotato di risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120Hz. Il moto g51 5G presenta inoltre lo stesso sistema a doppia fotocamera con sensore principale da 50MP del moto g71.

Dimensioni e peso 170,47 x 76,54 x 9,13 mm

208g Display 6,8” Max Vision, FHD+ (2400×1080)

Refresh rate 120Hz Processore Snapdragon 480 Pro RAM 6GB Memoria interna 128GB Fotocamere posteriori 50 MP f/1,8, tecnologia Quad Pixel, sensore principale

8MP f/2,2, grandangolo 118°

2MP f/2,4, macro Fotocamera frontale 13MP f/2,2 Batteria e ricarica 5000mAh

Ricarica rapida 10W Software Android 11

My UX Altro Bluetooth 5.1, audio Dolby Atmos, A-GPS, lettore di impronte, NFC

Il nuovo Motorola moto g51 5G con configurazione 4/128GB sarà disponibile al pubblico italiano nelle prossime settimane in esclusiva su Amazon nel colore Indigo Blue al prezzo di 279,90 euro.

Motorola moto g41

Il Motorola moto g41 punta tutto sulle prestazioni delle fotocamere: il sensore principale da 48MP è dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine, che stabilizza gli scatti esaltandone i dettagli anche in condizioni di scarsa luminosità ed esposizione prolungata.

Anche moto g41 è dotato di un ampio display, in questo caso un OLED FHD+ da 6,4 pollici, e di una batteria compatibile con la ricarica rapida TurboPower a 30W. Il processore octa-core Mediatek Helio G85, infine, assicura un’esperienza d’uso fluida anche a un prezzo contenuto.

Dimensioni e peso 161,19 x 73,87 x 8,49 mm

179g Display 6.4” Max Vision, FHD+ (2400×1080)

OLED

Refresh rate 60Hz Processore MediaTek Helio G85 RAM 4GB Memoria interna 128GB Fotocamere posteriori 48 MP f/1,8, tecnologia Quad Pixel, OIS, sensore principale

8MP f/2,2, grandangolo 118°

2MP f/2,4, macro Fotocamera frontale 16MP, f/2,2 Batteria e ricarica 5000mAh

TurboPower 30 Software Android 11

My UX Altro Bluetooth 5.0, audio Dolby Atmos, A-GPS, lettore di impronte

Il nuovo Motorola moto g41 con configurazione 4/128GB sarà disponibile al pubblico italiano nelle prossime settimane in esclusiva su Amazon nel colore Meteorite Black al prezzo di 269,90 euro.

Motorola moto g31

Motorola non scende a compromessi neanche con il “fratello minore” della nuova famiglia moto: il moto g31 può infatti vantare anch’esso un display da 6,4 pollici con risoluzione Full HD Max Vision e tecnologia OLED con più di 400ppi di densità.

Anche il moto g31 è alimentato dal chip Mediatek Helio G85: l’ottimizzazione del processore e la batteria da 5000mAh permettono di arrivare fino a 36 ore con una sola carica. Infine è presente a bordo anche in questo caso il sistema di fotocamere con sensore principale da 50MP.

Dimensioni e peso 161,89 x 73,87 x 8,55 mm

181g Display 6.4” Max Vision, FHD+ (2400×1080)

OLED

Refresh rate 60Hz Processore MediaTek Helio G85 RAM 4GB Memoria interna 128GB Fotocamere posteriori 50 MP f/1.8, tecnologia Quad Pixel, sensore principale

8MP f/2.2, grandangolo 118°

2MP f/2.4, macro Fotocamera frontale 13MP, f/2.2 Batteria e ricarica 5000mAh Software Android 11

My UX Altro Bluetooth 5.0, audio Dolby Atmos, A-GPS, lettore di impronte

Il nuovo Motorola moto g31 con configurazione 4/128GB sarà disponibile al pubblico italiano nelle prossime settimane in esclusiva su Amazon nel colore Meteorite Grey al prezzo di 239,90 euro.