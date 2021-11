moto g200 5G, il “mid-range” di Motorola sfida i top di gamma

Da alcuni anni a questa parte, il motto (implicito) di Motorola sembra essere “funzionalità premium per tutti”. Motorola moto g200 5G, fratello maggiore di casa moto g, segue anche lui questa filosofia: moto g200 5G è lo smartphone pensato apposta per chi cerca prestazioni di alto livello a un prezzo contenuto, laddove per “prestazioni premium” s’intende display immersivo, audio wireless avanzato e un sistema di fotocamere a dir poco “incredibile”.

Dietro alle performance entusiasmanti di questo dispositivo si cela nientemeno che il chipset più veloce sul mercato, il Qualcomm Snapdragon 888+ 5G. Grazie a questa mobile platform ultrapotente, presentata in combinazione con Snapdragon Elite Gaming, è possibile eseguire giochi basati sull’IA con tempi di risposta davvero fulminei, elevando l’esperienza di gaming quasi a livello desktop.

Nel progettare questo moto g200 5G, Motorola ha puntato molto sul lato intrattenimento. E non solo perché il nuovo moto è praticamente una piccola console portatile, ma anche perché il comparto audio e immagini è stato particolarmente curato. Con Qualcomm Snapdragon Sound, un’altra tecnologia che fa alleanza con il processore, è possibile godersi musica in alta risoluzione, chiamate vocali cristalline e in generale un’esperienza di ascolto più coinvolgente e tridimensionale. Il merito, in questo caso, va anche a Dolby, con cui Motorola ha stretto una collaborazione per implementare la tecnologia Dolby Atmos 4 su questo medio di gamma.

Ma il meglio deve ancora venire. Il vero punto di forza di moto g200 5G, infatti, è la fotocamera, un sistema di tre obiettivi disposti verticalmente da 108MP, 8MP e 2MP. Il primo obiettivo, ad altissima risoluzione, è in grado di catturare più dettagli a ogni scatto migliorando anche la qualità dello zoom digitale. Il binning ultra pixel combina 9 pixel in uno solo più grande e offre una sensibilità maggiore in scarse condizioni di luce.

Per quanto riguarda la registrazione dei video, la qualità promessa è di livello cinematografico (si parla addirittura di 8K, la risoluzione più alta disponibile per uno smartphone). Interessante il lato software, comprensivo di una modalità dual capture che consente di registrare video con la fotocamera posteriore e con quella anteriore contemporaneamente. È possibile anche scegliere due degli obiettivi posti sul retro, ad esempio il principale e l’ultra grandangolare, per cogliere la scena da una prospettiva tutta nuova.

Per non perdersi nemmeno un dettaglio, invece, è disponibile la funzione super slow-mo (HD a 960 fps), uno slow motion 4 volte più lento rispetto a quello presente sui precedenti telefoni Motorola. Face Beauty Video, infine, assicura di apparire sempre al meglio nei video selfie, con una pelle levigata e luminosa al punto giusto.

A proposito di stile, moto g200 5G “brilla” anche per estetica. Lo schermo, un FHD+ Max Vision da 6,8″, è montato su un corpo che Motorola definisce dalle “forme naturali” e dall'”architettura organica”. Il design è idrorepellente ed ergonomico; la finitura opaca satinata aggiunge quel tocco in più in termini di raffinatezza su un dispositivo che a primo impatto si presenta quasi “sportivo”. Pronto per una performance vincente, di sicuro, grazie a un equipaggiamento più che all’altezza dei suoi concorrenti… sì, anche quelli di fascia alta.

Motorola moto g200 5G: specifiche tecniche

Motorola moto g200 5G Dimensioni e peso 168,07 x 75,53 x 8,89 mm

202g Display 6,8″, IPS TFT LCD

1080 x 2460 pixel

396 ppi Processore Qualcomm Snapdragon 888+ 5G RAM 8GB Memoria interna 128GB Fotocamera posteriore 108MP ultra pixel, f/1.9

8MP ultra grandangolare, f/2.2

2MP profondità, f/2.4 Fotocamera anteriore 16MP quad pixel, f/2.2 Batteria e ricarica 5000mAh

33W Software Android 11 Altro Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, lettore di impronte digitali, IP52, USB Tipo-C

Prezzi e disponibilità

Motorola moto g200 sarà disponibile nelle prossime settimane solo su Amazon in colorazione Stellar Blue al prezzo di 599,90 euro. Come riportato nella tabella qui sopra, il taglio di memoria è univoco: 8/128GB.