Il re del rapporto qualità-prezzo è tornato al MINIMO: questo smartphone oggi è un AFFARE!

Se siete alla ricerca di uno smartphone che unisca prestazioni elevate e caratteristiche premium senza svuotare il portafoglio, questa offerta su Amazon farà al caso vostro. Il Motorola Moto g85 5G è ora disponibile a soli 221,49€, con uno sconto del 36% rispetto al prezzo originale di 349,00€, permettendovi di risparmiare ben 127,51€!

Motorola Moto g85 5G, chi dovrebbe acquistarlo?

Il dispositivo rappresenta la scelta ideale per gli utenti che ricercano un'esperienza completa senza compromessi. Il display pOLED da 6,67 pollici con refresh rate a 120Hz offre una fluidità visiva eccezionale, mentre il SoC Snapdragon 6s Gen 3 garantisce prestazioni ottimali in ogni situazione. La configurazione con 12GB di RAM e 256GB di storage soddisfa anche gli utenti più esigenti.

La fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell'immagine e il sensore ultra-grandangolare da 8MP trasformano ogni scatto in un'opera d'arte. Il sistema fotografico, supportato dall'intelligenza artificiale, si rivela particolarmente efficace in condizioni di scarsa luminosità. La batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 33W assicura un'autonomia eccezionale, permettendo di utilizzare il dispositivo intensamente per oltre una giornata.

L'esperienza utente è ulteriormente arricchita dalla presenza di Android 14 nella sua versione stock, garantendo aggiornamenti tempestivi e un'interfaccia pulita e personalizzabile. Il supporto al 5G e il WiFi 6E assicurano connessioni veloci e stabili, mentre la certificazione IP52 protegge il dispositivo da schizzi d'acqua e polvere.

Attualmente disponibile a 221,49€, il Motorola Moto g85 5G rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca uno smartphone completo e performante. La combinazione di caratteristiche premium come il display pOLED 120Hz, la fotocamera professionale e la batteria capiente, unite al prezzo competitivo, rendono questo dispositivo un'opzione estremamente interessante nel panorama della fascia media!

