Motorola RAZR: a quante piegature resiste la cerniera? Ecco il video

Quando si parla di smartphone pieghevoli, la domanda più gettonata è: quanto resisterà? I colleghi di CNET hanno deciso di mettere sotto torchio il nuovo Motorola RAZR, appena sbarcato anche in Italia in esclusiva con TIM. La casa alata ha garantito 100.000 piegature, come si saranno comportati il display e la cerniera? Non meglio del Galaxy Fold di Samsung.

Il test è stato effettuato utilizzando FoldBolt, ossia una macchina specifica che chiude e apre in maniera meccanica e veloce il dispositivo. La prova è stata interrotta dopo 27.000 piegature, quando la macchina non è più riuscita a flettere correttamente Motorola RAZR. La cerniera che permette l’apertura e la chiusura, infatti, ha cominciato a mostrare una certa resistenza.

Era ancora possibile chiudere lo smartphone, ma la chiusura è risultata più difficoltosa come se – dice la fonte – “qualcosa all’interno si fosse allentato e stesse bloccando la chiusura”. Lo schermo, invece, non ha subito nessun danno e il dispositivo ha continuato a funzionare normalmente. Il Galaxy Fold di Samsung invece è sopravvissuto per quasi 120.000 piegature prima di cominciare a mostrare danni.

Ad ogni modo, è bene sottolineare come questa tipologia di test non rispecchi il reale utilizzo. La macchina infatti esercita una forza più intensa di quella umana e sempre nello stesso identico punto in maniera ripetuta. Una situazione che non si verifica invece nella quotidianità. Detto questo, la delicatezza che caratterizza gli smartphone pieghevoli è innegabile. Basti pensare alle varie raccomandazioni fatte dai produttori agli utenti affinché i dispositivi vengano trattati con cura e attenzione.