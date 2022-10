Siete anche voi nel gruppo di utenti che preferisce uno smartphone compatto ai grandi e grossi dispositivi moderni? Oppure, siete tra quelli che troverebbero comodo uno smartphone piccolo ma ormai vi siete abituati alla comodità del grande schermo? Motorola sembra avere in cantiere la soluzione giusta per voi!

Durante la conferenza Lenovo Tech World 2022, l’azienda avrebbe mostrato per la prima volta il proprio prototipo di smartphone rollable ed è veramente originale!

Uno smartphone in grado di srotolare il proprio schermo e passare da una diagonale di 5″ ad una di 6,5″, questo quanto promesso dal dispositivo mostrato dalla casa alata di Chicago.

Come raccontato dai colleghi americani di CNET, sembra che i rollable siano la nuova frontiera dell’innovazione in ambito smartphone, esattamente come alcuni anni fa lo erano i foldable che ormai diventati parte della vita quotidiana di molti utenti e sono più o meno ampiamente disponibili nel mercato.

Motorola si è unita ai competitor quali Samsung, Oppo e TCL (dovremmo citare anche LG ma i coreani si sono ritirati dal mercato smartphone…) nella presentazione di uno smartphone in grado di srotolare lo schermo ed espandere lo spazio di lavoro. A differenza di un ibrido tra smartphone e tablet che si estende orizzontalmente, tuttavia, l’azienda americana ha pensato di realizzare un dispositivo dalla diagonale del display più contenuta ed in grado di espandere l’area di visualizzazione con la pressione di un tasto, allungando il display in verticale.

Non siamo del tutto sicuri degli esatti rapporti di forma dello schermo, ma il display retratto riporta alla mente dispositivi bizzarri come l’LG Vu con il suo schermo 4:3.

Al momento si tratta solo di un concept, quindi non c’è alcuna garanzia che questo prodotto arrivi mai sugli scaffali dei negozi. Speriamo però che i produttori risolvano adeguatamente i problemi di durata dello schermo e del motore prima che questi dispositivi vengano commercializzati.

A voi piacerebbe uno smartphone tascabile in grado di adattarsi al rapporto di forma dei contenuti che state guardando sul display?