Motorola sconta i suoi smartphone più apprezzati, correte in negozio!

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone e siete fan di Motorola, questo è il momento giusto per fare un acquisto! Diverse catene di negozi fisici offrono sconti interessanti su alcuni dei modelli più popolari del marchio, ma attenzione: le offerte sono valide solo per un periodo limitato. Vediamo nel dettaglio le promozioni.

Unieuro

Le offerte per i prodotti Motorola da Unieuro saranno in vigore dal 14 ottobre e rimarranno attive fino al 27 ottobre:

Motorola razr 50 Ultra : il pieghevole di Motorola è scontato del 13% , passando da 1.199€ a 1.049€ .

: il pieghevole di Motorola è scontato del , passando da 1.199€ a . Motorola moto g85 - 8GB/256GB : lo smartphone di fascia media è scontato del 18% , passando da 329€ a 269€ .

: lo smartphone di fascia media è scontato del , passando da 329€ a . Motorola moto g84: il modello dello scorso anno della serie g è scontato del 22%, passando da 279€ a 219€.

Euronics

La catena di negozi di elettronica Euronics, invece, propone a prezzo scontato l'ottimo medio gamma della famiglia edge fino al 31 ottobre:

Motorola edge 50 Fusion: lo smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo è scontato del 5%, passando da 399€ a 379€.

MediaWorld

Anche Mediaworld partecipa all'iniziativa, proponendo uno dei più convenienti smartphone di Motorola a prezzo scontato fino alla fine del mese in corso:

Motorola moto g85 - 8GB/256GB: lo smartphone di fascia media è scontato del 18%, passando da 329€ a 269€.

Ricordiamo che queste offerte sono valide solo nei negozi fisici delle catene sopra indicate e che potrebbero essere soggette a disponibilità limitata. Se siete interessati a uno di questi modelli, vi consigliamo di recarvi al più presto nel punto vendita più vicino per non perdere l'occasione!

Oltre alle promozioni sui singoli dispositivi, Motorola ha lanciato anche il concorso speciale "Hello Moto" in collaborazione con MediaWorld e Unieuro. Partecipare è semplice: basta recarsi in uno dei punti vendita selezionati dal venerdì alla domenica e inquadrare un QR code presso le postazioni Motorola.

Tramite la modalità “instant win”, c'è la possibilità di accaparrarsi immediatamente un edge 50 Neo. In caso di mancata vittoria, il consumatore può comunque partecipare all’estrazione finale del 16 novembre e avere un 10% di sconto su tutti i device Motorola da utilizzare entro il 31 ottobre. Qui il regolamento completo del concorso.

Non perdete l'occasione di acquistare un nuovo smartphone Motorola a un prezzo imperdibile!