Muovere l’auto guardando lo smartphone, la magia di Honor Magic6 Pro (video)

L'Honor Magic6 Pro ha fatto un salto nel futuro con le sue capacità di eye-tracking basate sull'intelligenza artificiale. Grazie al software GazeSense di Eyeware e al potente Snapdragon 8 Gen 3, questo smartphone offre una nuova dimensione all'interazione con l'utente.

L'uso innovativo del tracciamento degli occhi basato sull'intelligenza artificiale consente agli utenti di eseguire operazioni come la selezione di una destinazione su una mappa o lo zoom con un semplice sguardo al telefono. Tuttavia, questo concept intrigante proviene da James Brighton, un esperto di ingegneria automobilistica con sede nel Regno Unito, il quale ha dimostrato il controllo a mani libere di alcune funzioni dell'auto utilizzando l'Honor Magic6 Pro.

Questo concept all'avanguardia consente agli utenti di avviare o arrestare il motore, spostare l'auto in avanti o indietro e navigare tra le opzioni del menu, il tutto fissando i relativi comandi sullo schermo per soli 2-3 secondi. Sebbene la tecnologia esista attualmente solo come prototipo in Cina, essa apre una serie di possibilità per l'integrazione degli smartphone con i veicoli.

Il sensore 3D Time-of-Flight (ToF) nel foro a forma di pillola sullo schermo del Magic6 Pro svolge un ruolo cruciale nel potenziamento delle capacità di intelligenza artificiale del dispositivo. Sebbene la tecnologia sia ancora in fase iniziale e limitata a una regione specifica, le applicazioni potenziali sono decisamente interessanti.

Immaginate un mondo in cui il vostro smartphone controlla senza problemi le varie funzioni dell'auto senza che dobbiate togliere le mani dal volante o ricorrere ai comandi vocali. Il prototipo attuale si concentra sulle manovre di base, ma lascia intendere la portata più ampia dell'IA nel trasformare le nostre esperienze quotidiane.

Honor si appresta ad approfondire il tema dell'IA e delle sue applicazioni, ospitando un panel di discussione sull'IA al prossimo Mobile World Congress (MWC) lunedì 26 febbraio alle 17:00. La discussione sarà caratterizzata da approfondimenti da parte di leader del settore, tra cui rappresentanti di Qualcomm e del GSMA.

Il lancio dello smartphone in questione, il flagship Honor Magic6 Pro, è atteso per lo stesso giorno con un evento a cui parteciperemo in quel di Barcellona e che verrà trasmesso in streaming.