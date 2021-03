MWC 2021: ufficiale il no di 4 Big, ecco chi sono

Come ormai noto il MWC 2020 è stato cancellato. L’ente organizzatore dell’evento, la GSMA, ha maturato questa decisione per via della del no di parecchie grandi aziende nel rinunciare a presenziare l’evento.

Quest’anno, anche per prendere tempo, la stessa organizzazione ha deciso di posticipare l’inizio della fiera dal canonico mese di marzo all’ultimo giorno di giugno. Vista la situazione in divenire, si cerca di avere dati sufficienti per tirare le somme quando la macchina dei vaccini sarà a pieno regime. Il punto è che ogni paese è a se e i vertici sanno che al MWC arrivano ospiti da tutto il mondo.

GSMA ha riferito che conta di organizzare l’evento con la possibilità di invitare la stampa e almeno la metà dei partecipanti che solitamente può ospitare. Attualmente per entrare in Spagna serve un tampone con risultato negativo entro le 72 ore prima di mettersi in viaggio. Inoltre all’arrivo si verrà sottoposti ad un check medico e, solo dopo l’approvazione, si potrà accedere.

Ovviamente le restrizioni potrebbero non bastare ed è quindi molto importante prendere decisioni congrue con il momento. E, guardando ciò che sta succedendo, con un tasso di positività in rapida crescita, è molto probabile che ci si appresti a recitare il copione dello scorso anno. I Big che iniziano a dire no sono tanti.

La prima a non presenziare sarà Ericsson che in una nota ha riportato che per salvaguardare la salute dei suoi dipendenti non sarà presente a Barcellona a fine giugno. Poi si sono aggiunte Nokia e Sony, sempre per le stesse motivazioni. E oggi è il turno di Google che ha annunciato che non porterà la sua squadra a Barcellona per ovvie ragioni sanitarie.

Immaginiamo che a questi nomi se ne aggiungeranno altri nel breve periodo e, una volta che saranno tanti, ci aspettiamo una decisione da parte del GSMA.

C’è anche da dire però che i brand menzionati non saranno del tutti assenti dalla fiera, organizzeranno degli eventi virtuali che saranno trasmessi proprio durante le giornate dell’evento.