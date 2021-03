Nessuno sembra volere la divisione smartphone di LG

LG Electronics potrebbe aver deciso di chiudere in maniera definitiva l’unità commerciale legata alla produzione di smartphone. La notizia arriva dal noto sito americano Bloomberg, secondo cui l’azienda non sarebbe riuscita a trovare un potenziale acquirente.

In ballo c’erano delle negoziazioni con Wolkswagen e Vingroup JSC in Vietnam, ma non sono andate a buon fine. LG si è trovata costretta anche a sospendere il lancio dei nuovi smartphone, tra cui il modello Rollable annunciato al CES, previsto per la prima metà di quest’anno.

Una previsione negativa dello scenario era già arrivata dal CEO di LG, Kwon Bong-seok, nel corso di un’intervista pubblicata a gennaio in cui aveva spiegato che l’azienda stava facendo di tutto per sopravvivere in un contesto di competizione globale e vagliare qualsiasi opzione sul tavolo, anche quella di pensare a una possibile vendita.

La divisione smartphone di LG ha subito danni ingenti negli ultimi anni: si parla addirittura di perdite per ben 23 quadrimestri consecutivi dal 2015. Soltanto nello scorso anno, il dipartimento in questione ha accumulato una perdita equivalente a ben 4,43 miliardi di dollari.

Un vero peccato considerando come, alcuni anni fa, LG si fosse imposta con prepotenza nel mercato degli smartphone diventando la terza azienda manifatturiera al mondo, seconda soltanto a Nokia e Samsung.

L’azienda sud-coreana aveva iniziato il 2021 in pompa magna, mettendo in piedi una strategia commerciale denominata “Explorer Project”, finalizzata allo sviluppo di prodotti unici e innovativi. Oltre al Rollable, vi rientrava anche LG Wing, ma a questo punto sarà tutto da rifare.

Nel frattempo LG ha condotto anche un’indagine sulle abitudini di consumo degli italiani, indicando sostenibilità ed efficienza come le caratteristiche più ricercate nei prodotti.