Nokia: durante il MWC 2020 potrebbero arrivare diversi dispositivi

Anche HMD Global si prepara a scendere in campo durante il Mobile World Congress di Barcellona, uno degli eventi più importanti per quanto riguarda il mondo degli smartphone. Una recente indiscrezione, dopo quella dedicata a Nokia 9.2 PureView, avrebbe anticipato i possibili dispositivi che saranno lanciati. Pur provenendo da una fonte molto attendibile, non è certo che i dispositivi in arrivo saranno questi.

Stando quindi ai rumor, l’azienda avrebbe intenzione di presentare uno smartphone della serie Nokia Original Series. Questo annuncio si pensava potesse avvenire prima del capodanno cinese, ma HMD avrebbe preferito posticiparlo al MWC 2020. Insieme a questo device, potremmo inoltre trovare Nokia 1.3, 5.2 e 8.2 5G.

Nokia 1.3

Partiamo subito dal dispositivo di fascia bassa: Nokia 1.3 potrebbe essere equipaggiato con un SoC MediaTek, 1 GB di RAM, 8 GB di memoria interna, un sensore fotografico posteriore da 13 MP, uno frontale da 5 MP e una batteria da 4.000 mAh. Per quanto riguarda il design, potremmo non trovare particolari differenze rispetto a Nokia 2.3. Il prezzo potrebbe coincidere con 79 euro.

Nokia 5.2

Anche Nokia 5.2 non sembrerebbe essere sorprendente. Si pensa, infatti, che offrirà 3 GB di RAM e 32 GB di ROM (in alcuni paesi potrebbe essere disponibile il taglio 4/64 GB). Anche in questo caso, il design riprende un device precedente, ovvero Nokia 6.2. Presente una dual camera posteriore da 16 MP e 8 MP e una frontale da 8 MP. La batteria sarà da 3.500 mAh e potrebbe essere scelto un display LCD da 6,2 pollici. Il costo dovrebbe coincidere con 169 euro (per la variante 3/32 GB).

Nokia 8.2 5G

Arriviamo al modello più interessato, ovvero Nokia 8.2 5G. Il modello base dovrebbe offrire 6/128 GB, ma potrebbe essere disponibile anche un’edizione limitata da 8/128 GB. Il processore sarà Snapdragon 765, con modem 5G integrato. La società avrebbe anche scelto una fotocamera frontale con tecnologia pop-up da 32 MP. La batteria inclusa dovrebbe essere da 3.500 mAh e potremmo trovare il jack per cuffie da 3,5 mm. Secondo la fonte, il prezzo dovrebbe coincidere con circa 459 euro.