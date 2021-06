Nokia X60: all-in con 200MP, 6000mAh e HarmonyOS

Un rumor abbastanza inaspettato ha fatto il giro del web nel ultime ore. Nokia starebbe per lanciare sul mercato una coppia di smartphone con caratteristiche da top di gamma e una particolarità: a bordo invece di Android girerà HarmonyOS di Huawei!

ITHome, uno dei portali taiwanesi più conosciuti e fonte affidabile di notizie, ha condiviso questa incredibile indiscrezione. Stando a quanto scritto nell’articolo originale, HMD Global starebbe lavorando ad una nuova famiglia di smartphone top di gamma chiamata Nokia X60.

La testata descrive come le sue fonti indichino per i presunti Nokia X60 e Nokia X60 Pro l’utilizzo del sistema operativo di Huawei chiamato HarmonyOS, il quale ha già riscosso un discreto successo in oriente e dovrebbe presto trovare posto sui dispositivi di alcuni produttori del Paese.

La particolarità di HarmonyOS è che si discosta in maniera decisa da Android, abbandonando l’utilizzo dei Google Play Services e del Play Store in favore degli HMS (Huawei Mobile Services) e dello store di applicazioni AppGallery. Sembra quindi davvero impensabile che due prodotti Nokia di fascia alta possano davvero adottare una soluzione simile, a meno che non si tratti solamente delle varianti che verranno distribuite sul territorio cinese.

Le specifiche tecniche trapelate includono inoltre un sensore fotografico principale da 200MP, un display curvo e un’enorme batteria da 6000mAh. Queste sono solo indiscrezioni per ora, quindi non prendetele come certezze.

Non è la prima volta che recentemente sentiamo parlare di un sensore per smartphone da 200MP, abbiamo inoltre visto sensori da 108MP su molti smartphone di fascia media quest’anno. Nokia potrebbe avere intenzione di fare un salto di qualità e rimettersi finalmente in competizione in questo campo.

Non ci sono informazioni riguardo al processore che muoverà i Nokia X60 ma si tratterà quasi sicuramente di chip 5G.