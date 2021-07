Nothing ear (1) ufficiali, auricolari TWS dal design che non cela proprio nulla!

Dopo un cospicuo numero di teaser e di piccole anticipazioni pubblicate dall’azienda stessa nel corso delle ultime settimane, è finalmente il momento che stavamo tutti aspettando. Le Nothing ear (1) sono finalmente ufficiali e possiamo svelarvi tutto ciò che rende davvero interessanti questi nuovi auricolari TWS proposti a meno di 100 euro!

Nel corso delle ultime settimane vi abbiamo parlato spesso di Nothing, la nuova azienda fondata da Carl Pei e sostenuta da investitori del calibro di Tony Fadell (inventore dell’iPod), Casey Neistat (YouTuber) e Kevin Lin (co-fondatore di Twitch), Steve Huffman (co-fondatore e CEO di Reddit) e GV (ex Google Ventures).

Il giorno della presentazione del primo prodotto di Nothing è finalmente giunto e questi sono i nuovissimi ear (1), auricolari true wireless dal design davvero unico e inconfondibile.

Il case di ricarica dei Nothing ear (1) è in buona parte trasparente, esattamente come alcune sezioni degli auricolari stessi. Ciò ha permesso all’azienda di proporre sul mercato un prodotto veramente unico nel suo genere ma ha comportato delle sfide non indifferenti.

Ad esempio è stato necessario includere tutto l’hardware del case di ricarica, compresa la batteria, nel poco spazio non traslucido. Ci è stato raccontato che persino la scelta della colla per richiudere gli auricolari in fase di assemblaggio è stata difficoltosa perché il design trasparente non ammette aloni di alcun genere.

La custodia per il trasporto e la ricarica è stata studiata nei minimi dettagli. L’azienda ci ha raccontato di aver inserito sul coperchio una piccola rientranza che permette agli utenti di usarla con una specie di fidget spinner, ciò soddisfa quel genere di bisogno subconscio di moltissimi utenti che si mettono a giocare e a maneggiare anche le custodie di altri modelli di auricolare quasi senza rendersene conto.

All’interno le singole cuffiette sono posizionate in obliquo e leggermente sporgenti rispetto al piano su cui poggiano, questo facilita la presa quando si vuole indossare le Nothing ear (1). I due auricolari sono contraddistinti da un pallino rosso e uno bianco che rappresentano il canale audio destro e sinistro, esattamente come i cavi audio coassiali molto più diffusi in passato. Questi due pallini colorati sono ripresi anche negli slot dove si ripongono gli auricolari per la ricarica, in modo da rendere l’esperienza ancora più intuitiva.

Il case possiede una porta USB Tipo-C ma supporta anche lo standard Qi per la ricarica wireless. La batteria ha una capacità di 570mAh mente le ear (1) hanno una cella da 31mAh l’una. L’azienda promette una durata della batteria fino a 5,7 ore (37 ore in tutto con il case) con ANC off e fino a 4 ore (che arrivano a 24 calcolando la custodia) con ANC attivo.

Sì perché le Nothing ear (1) dispongono anche di un sistema di cancellazione del rumore fino a -40dB, aiutato dall’isolamento acustico del design in-ear. Si collegano alla sorgente audio tramite Bluetooth 5.2 e per la trasmissione del suono utilizzano i codec SBC e AAC. Le cuffie inoltre dispongono di un sensore di prossimità per mettere automaticamente in pausa i contenuti multimediali quando rimosse e riprendere l’ascolto quando indossate nuovamente.

È disponibile un’applicazione per Android (5.1 o superiore) e iOS (11 o superiore) che vi permetterà di gestire le cuffie, aggiornare il firmware, regolare l’equalizzatore e personalizzare le gesture touch. L’app permette anche la localizzazione degli auricolari grazie alla funzione Find my earbud. Se collegate utilizzate con uno smartphone Android l’accoppiamento sarà facile e veloce grazie al supporto a Fast Pair.

Non solo cancellazione del rumore, le Nothing ear (1) dispongono di una modalità trasparenza che amplifica i rumori esterni e di un algoritmo per la riduzione dei rumori di fondo (compreso il vento fino a 40km/h) per isolare la vostra voce durante le chiamate.

Come anticipato dal brand nelle scorse settimane le Nothing ear (1) saranno disponibili all’acquisto al prezzo di 99 euro a partire dal 31 luglio in esclusiva limitata sul sito ufficiale nothing.tech. Le vendite cominceranno ufficialmente il 17 agosto presso nothing.tech e altri rivenditori selezionati.

Continuate a seguirci perché presto potremo parlarvene in maniera molto più approfondita in una recensione completa!