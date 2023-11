Meno di 10 giorni al Black Friday di Amazon, le date e le offerte già attive

Il Black Friday 2023 è sempre più vicino: tra pochi giorni la maggior parte degli store online verrà sommerso di offerte imperdibili sui propri prodotti. Nel corso delle scorse settimane abbiamo iniziato a raccontarvi le varie promozioni già attive e, in prima linea, ovviamente, c'è Amazon, protagonista anche di questo articolo.

Abbiamo selezionato per voi, infatti, alcune delle migliori offerte per il Black Friday già attive su Amazon, di cui potete approfittare subito senza aspettare l'inizio ufficiale delle giornate promozionali. Il nostro consiglio, se ancora non lo avete fatto, è quello di iscrivervi ad Amazon Prime, cosicché avrete modo di usufruire della spedizione rapida e gratuita dei vostri ordini (inoltre, i primi 30 giorni sono completamente gratis!).

Quando è il Black Friday di Amazon?

Il Black Friday di Amazon inizierà ufficialmente venerdì 17 novembre e durerà fino a lunedì 27 novembre. Durante questi giorni potrete trovare tantissimi prodotti in offerta su ogni categoria del marketplace; ovviamente, i prodotti in sconto cambieranno ogni giorno, motivo per cui vi invitiamo a seguirci per non perdere le promozioni migliori e, soprattutto, quelle lampo.

Per quanto riguarda la data "universale" del Black Friday, questa è il 24 novembre, dato che, come indicato dal nome, si tratta di un venerdì. Dopodiché, il 27 novembre, ci sarà il Cyber Monday, l'ultima giornata di offerte dedicate soprattutto alla tecnologia che segnerà la conclusione del periodo di sconti.

