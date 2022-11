Per mettere fine a questo periodo di super Black Friday, Amazon ha deciso di proporre alcune promozioni davvero interessanti. Le ultime a prezzi così vantaggiosi, almeno fino al prossimo Prime Day. Nella nostra rassegna della giornata, non poteva mancare uno degli smartphone più interessanti sul mercato, ovvero il Nothing Phone (1). Lo store, lo ha proposto solo per il Cyber Monday ad appena 399,99€ invece di 499,00€.

Dato che stiamo parlando di un modello particolare, unico per stile e per performance, non dovreste assolutamente farvelo scappare! Il nostro consiglio è acquistare il Nothing Phone (1) il prima possibile e portare a casa il prodotto finché siete in tempo, ovvero entro questa ultima sera di super sconti!

Lo smartphone in questione vi segnala le notifiche delle app, lo stato di ricarica e altro ancora, rendendo le interazioni quotidiane, ancora più facili da notare anche durante la vostra giornata lavorativa. Il vetro Gorilla dual-side, inoltre, conferisce la massima robustezza pur rendendolo leggero e il sistema di vibrazione avanzato rende le risposte al tocco super realistiche.

Un altro punto a favore è la doppia fotocamera a 50 MP con ampio sensore della fotocamera principale e apertura ƒ/1.8 per un realismo brillante e scatti sempre nitidi con la doppia stabilizzazione dell’immagine. Non meno importanti le funzioni intelligenti come il rilevamento scena e la modalità notturna per portare le immagini a un livello superiore.

Anche immortalare i video sarà un’esperienza indimenticabili: potrete salvare clip in 4K, movimento liquido a 60 fps e Live HDR che consente di personalizzare luci e ombre in maniera realistica. Il display OLED da 120 Hz inoltre vi assicura la visione di oltre 1 miliardo di colori. Ogni tonalità è completamente fedele alla realtà grazie al supporto HDR10+, per tinte più ricche e contrasti più profondi, sintonizzati su ogni scena.

