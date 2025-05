Nothing svela quando arriverà il top di gamma Phone (3)

Nel panorama sempre più affollato degli smartphone premium, Nothing si prepara a fare il grande salto. L'azienda britannica, dopo aver consolidato la propria presenza nel segmento medio con dispositivi dal design distintivo come la serie Nothing Phone (3a), ha finalmente svelato la data di lancio del suo primo vero flagship. Luglio 2025 segnerà l'arrivo del Nothing Phone (3), un dispositivo che promette di sfidare i colossi del settore con specifiche tecniche di primo livello e un prezzo che si allineerà alla fascia alta del mercato, attestandosi appena sotto ai 1.000 euro.

La notizia arriva direttamente dai canali ufficiali dell'azienda, che ha pubblicato su X un breve teaser con un "3" visualizzato nella caratteristica interfaccia a matrice di punti, ormai segno distintivo del linguaggio visivo di Nothing. Questo annuncio restringe la finestra temporale precedentemente indicata dal CEO, che aveva genericamente parlato del terzo trimestre del 2025 come periodo di lancio.

La scelta di luglio non sorprende gli osservatori più attenti, considerando che l'azienda sembra voler mantenere una certa coerenza nelle sue strategie di lancio. Sia il Phone (1) che il Phone (2), infatti, sono stati commercializzati a partire dal 21 luglio dei rispettivi anni di uscita (2022 e 2023), con il Phone 2 presentato ufficialmente il 11 luglio 2023.

A differenza dei suoi predecessori, posizionati nella fascia media del mercato, il Nothing Phone (3) rappresenterà un deciso cambio di rotta per l'azienda fondata da Carl Pei. Abbandonando i più conservativi processori di fascia media, Nothing punta questa volta su un chipset Snapdragon di fascia alta, molto probabilmente lo Snapdragon 8 Elite, il più potente disponibile per la piattaforma Android.

Commentando l'annuncio ufficiale, il noto leaker Yogesh Brar ha fatto riferimento a due elementi che potrebbero rappresentare il fulcro della strategia di marketing:

"Premium build, big on performance" (Costruzione premium, grande nelle prestazioni).

Una direzione che conferma l'intenzione dell'azienda di competere finalmente ad armi pari con i principali produttori di smartphone.

Un altro elemento significativo è la conferma ufficiale della disponibilità negli Stati Uniti, mercato fondamentale per qualsiasi produttore con ambizioni globali. Questa mossa segna un'espansione importante per Nothing, che finora ha avuto una presenza più limitata nel mercato americano rispetto a quello europeo e asiatico.

Sul fronte fotografico, le indiscrezioni suggeriscono un sistema a tripla fotocamera con un sensore principale di grandi dimensioni e un teleobiettivo periscopico più avanzato rispetto a quello presente sul Phone (3a) Pro che trovate su Amazon. Se confermata, questa configurazione rappresenterebbe un notevole passo avanti rispetto alle precedenti generazioni, posizionando il dispositivo in diretta competizione con i migliori cameraphone sul mercato.

Nonostante il salto verso specifiche tecniche premium e un prezzo conseguentemente più elevato, gli osservatori del settore si aspettano che Nothing mantenga gli elementi distintivi che hanno caratterizzato i suoi prodotti fino ad oggi. Il design iconico con LED Glyph sul retro e l'interfaccia Nothing OS, minimalista e funzionale, dovrebbero continuare a rappresentare i tratti caratteristici dell'identità del marchio.

Con circa due mesi di attesa prima della presentazione ufficiale, c'è ancora molto spazio per ulteriori indiscrezioni e anticipazioni. Ciò che appare chiaro fin d'ora è che Nothing, con il Phone (3), intende compiere il passo definitivo verso la maturità aziendale, sfidando i giganti del settore nel segmento più competitivo e redditizio del mercato smartphone.