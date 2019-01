Nubia Red Magic Mars conquista la classifica di AnTuTu degli smartphone più potenti

Come ogni mese, il portale di benchmark AnTuTu ha pubblicato la propria classifica degli smartphone più potenti del mese di dicembre 2018. Ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio c’è il Nubia Red Magic Mars, lo smartphone per il mondo dei videogiochi annunciato a fine novembre e caratterizzato da una scheda tecnica da vero top di gamma.

Con a bordo il SoC Snapdragon 845 di Qualcomm, Nubia ha spodestato i dispositivi della serie Mate di Huawei che nel mese precedente dominavano il podio. A guardare la classifica, sembra più che altro uno scontro a due tra il processore dell’azienda di San Diego e il Kirin 980 del colosso cinese. Per quanto la classifica abbia subito dei cambiamenti, gli smartphone alimentati dal processore Huawei occupano la prima parte della classifica tra la seconda e la sesta posizione. Mentre i dispositivi con a bordo lo Snapdragon sono presenti nell’ultima parte, ad eccezione del Nubia Red Magic Mars.

Quest’ultimo ha totalizzato 320.464 punti grazie agli accorgimenti tecnici – come il sistema di raffreddamento a liquido ICE – in grado di massimizzare le prestazioni. A seguire troviamo il Mate 20 (309.130 punti) e – per la prima volta – il neonato Honor View 20 (305.525 punti) la cui presentazione europea è attesa per il prossimo 22 gennaio a Parigi.

Successivamente, la classifica è occupata da Mate 20X, Mate 20 Pro e Honor Magic 2 che hanno ottenuto un punteggio che va da 304.096 a 300.978. Infine, rientrano ancora nella top ten il Black Shark Helo (300.211), OnePlus 6T (296.278), Black Shark (294.193) e Nubia X (294.032). La classifica subirà certamente dei cambiamenti importanti nei prossimi mesi con l’arrivo di nuovi smartphone, tra cui quelli equipaggiati con lo Snapdragon 855 che Qualcomm ha svelato il mese scorso.