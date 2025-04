Esistono ancora i flagship killer? Questo Nubia da 316€ potrebbe averli reinventati

Nel panorama tecnologico odierno, in cui gli smartphone di fascia alta superano spesso i mille euro, ci si chiede se esistano ancora i cosiddetti flagship killer, dispositivi capaci di offrire prestazioni da top di gamma a un prezzo accessibile. In un mercato dominato da brand noti e prezzi vertiginosi, il Nubia Z60S Pro emerge come un’eccezione. Grazie ad Aliexpress, infatti, questo telefono viene proposto a soli 316,40€, un costo che lo rende estremamente competitivo, soprattutto se si considerano le sue specifiche da vero top di gamma.

Nubia Z60S Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Nubia Z60S Pro punta in alto, soprattutto nel comparto fotografico. La tecnologia Neovision AI Photography 2.0 introduce strumenti avanzati come AI Magic Eraser, AI Blur, AI Sky e un sofisticato algoritmo per il cielo stellato, che permettono di migliorare sensibilmente la qualità degli scatti. A ciò si aggiunge un sistema di fotocamere di altissimo livello: un obiettivo ottico da 35 mm con sensore da 50 MP, una fotocamera ultra-grandangolare sempre da 50 MP e un teleobiettivo da 8 MP, per immagini nitide e dettagliate in qualsiasi situazione.

Anche sul fronte multimediale, questo smartphone non delude. Il display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120 Hz assicura fluidità visiva e colori brillanti, mentre la luminosità massima di 1.200 nit e la tecnologia per la protezione degli occhi lo rendono perfetto per un utilizzo prolungato senza affaticamento. A questo si aggiunge una batteria da 5100 mAh con ricarica rapida a 80 W, ideale per accompagnarvi per tutta la giornata senza compromessi.

Infine, sotto la scocca troviamo un potente Snapdragon 8 Gen 2, uno dei processori più performanti attualmente disponibili, abbinato al sistema operativo MyOS 14.0 basato su Android 14. Il risultato? Un’esperienza d’uso scattante e reattiva, perfetta anche per il gaming. Il Nubia Z60S Pro è inoltre sbloccato e compatibile con un’ampia gamma di bande di frequenza, rendendolo pronto per l’utilizzo con qualsiasi operatore. Se stavate cercando un flagship killer degno di questo nome, potreste averlo appena trovato.

Vedi offerta