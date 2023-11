Offerta BOMBA sulle Sony WH-1000XM5 da Unieuro! Le migliori cuffie ANC

Con l'avvicinarsi del 24 novembre, giorno del vero e proprio Black Friday, Unieuro sta mettendo a disposizione offerte che non temono confronti. Una di queste riguarda le Sony WH-1000XM5, tra le più popolari cuffie wireless nonché tra le migliori per cancellazione del rumore, acquistabili a soli 265,92€. Il prezzo sarà visibile al carrello, con lo sconto riservato solo per oggi e domani.

Sony WH-1000XM5, chi dovrebbe acquistarle?

Le Sony WH-1000XM5 sono le cuffie wireless ideali per chi cerca un modello dotato di una tecnologia avanzata di noise cancelling. Ma Il loro punto forte non si limita alla riduzione del rumore, dato che supportano anche la connessione multipoint, che vi consentirà di collegarle a due dispositivi in contemporanea, rendendole perfette per gli utenti multitasking che desiderano passare facilmente tra musica, film e chiamate.

Non manca un'innovativa funzione chiamata "Speak-to-Chat", che metterà in pausa automaticamente la musica quando si parla. Forniranno fino a 30 ore di autonomia, rispondendo quindi alle esigenze di coloro che fanno lunghe sessioni di ascolto o viaggi. Sono inoltre adatte sia per gli uomini che per le donne grazie al loro design unisex.

Insomma, rappresentano una delle scelte top di gamma nel mondo delle cuffie wireless con cancellazione del rumore. Attualmente in offerta a 265,92€, il prezzo è senza ombra di dubbio tra i più vantaggiosi a cui abbiamo mai assistito, inferiore persino alle migliori proposte di Amazon del passato.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Unieuro dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

