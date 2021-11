Samsung, questo trucco migliorerà il multitasking con One UI 4.0

La funzione Multi Window di One UI è una delle più apprezzate dagli utenti Samsung. Si può dire che gli smartphone e i tablet dell’azienda sudcoreana si distinguano proprio per questa attenzione particolare rivolta all’esperienza multitasking; inoltre, questi dispositivi sono stati tra i primi a implementare la visualizzazione a schermo diviso, che una volta permetteva di eseguire (affiancandole) fino a due app contemporaneamente.

Adesso, su alcuni dispositivi, Multi Window consente di aprire addirittura quattro app e di riservare una sezione dedicata dello schermo a ciascuna di esse. È possibile persino eseguirle in versione pop-up, vale a dire in piccole finestre ridimensionabili e sovrapponibili ad altre app.

Purtroppo, però, il multitasking a schermo diviso non è supportato da tutte le applicazioni, e questo potrebbe risultare frustrante soprattutto per i possessori di smartphone e tablet pieghevoli a marchio Samsung, dispositivi pensati apposta per il multitasking. Instagram, per esempio, non può funzionare quando lo schermo è diviso, semplicemente perché non sarebbe in grado di mostrare le varie immagini complete.

In compenso, su Android 12 con One UI 4.0, Samsung offre un’opzione per ovviare a questa mancanza e quindi forzare l’esecuzione di tutte le app in modalità multitasking. In precedenza, il problema si poteva risolvere tramite l’app Good Lock di Samsung, ma ora la funzionalità è stata resa disponibile direttamente dalle Impostazioni.

In particolare, per aprire Instagram e altre app “problematiche” in split screen, basta recarsi nel menu Impostazioni > Funzioni avanzate > Galaxy Labs e da lì abilitare la funzione Multi finestra per tutte le app.

Ordinariamente, è sufficiente questa azione per rimediare una volta per tutte a questo spiacevole inconveniente. Samsung avverte che alcune app potrebbero sempre rifiutare l’avvio forzato in modalità schermo diviso o in visualizzazione pop-up; in ogni caso, tentar non nuoce.