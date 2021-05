OnePlus 9 è l’ultimo smartphone con processore Qualcomm?

Finora tutti gli smartphone flagship dell’azienda, come gli ultimi OnePlus 9 e 9 Pro, sono stati dotati di SoC Qualcomm. Dopo anni in cui il chipmaker americano ha alimentato i dispositivi del noto marchio cinese, le cose potrebbero cambiare perché, secondo i rumor, la società è in contatto con Mediatek per la fornitura di SoC flaghsip per un prossimo smartphone top di gamma.

Secondo le informazioni rilasciate da DCS (Digital Chat Station), OnePlus sta testando in laboratorio un flagship dotato del SoC Mediatek Dimensity 1200 e potrebbe già implementarlo nei prossimi smartphone in arrivo nel secondo semestre 2021.

Non sappiamo con certezza se ad essere interessato da questo cambiamento sarà solo un modello o entrambi, oppure la società potrebbe lanciare sul mercato un nuovo device della serie Nord e stavolta posizionarlo nella fascia flagship. La prima generazione di questa serie infatti aveva uno Snapdragon 765G, quindi una famiglia di dispositivi da fascia media.

Avendo scelto il Mediatek Dimensity 1200, gli smartphone OnePlus potranno equipaggiare display con una frequenza di aggiornamento fino a 168 Hz e fotocamere con sensori che si spingono fino a 200 Megapixel. Davvero notevole, anche per via del fatto che attualmente device con tale refresh rate non se ne trovano sul mercato.

OnePlus ha saputo raccogliere negli anni ottime considerazione da parte dei clienti, grazie soprattutto alla qualità progressiva con la quale ha realizzato i suoi smartphone. Clienti quali molti di loro sono diventati fan, creando una community molto seguita.

Fin dal primo giorno la collaborazione tra OnePlus e Qualcomm ha funzionato e i dati di vendita dimostrano che i consumatori apprezzano tuttora anche con OnePlus 9. La possibile presentazione di uno smartphone con chip flagship Mediatek potrebbe avvalorare la tesi che, diversamente da quanto avveniva in passato, il chipmaker abbia raggiunto un notevole risultato in termini di affidabilità e prestazioni.