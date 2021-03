OnePlus 9 Pro, prima occhiata alla nuova fotocamera in azione

OnePlus aveva annunciato una grande partnership con Hasselblad al fine di migliorare in maniera significativa l’esperienza fotografica con la nuova gamma di smartphone e sembra proprio che abbia dato i suoi frutti.

Sul suo account Twitter, infatti, il CEO di OnePlus Pete Lau ha mostrato quello di cui la nuova telecamera della gamma OnePlus 9 sarà in grado di realizzare. Le differenze tra le due immagini pubblicate sono davvero notevoli.

A sinistra è possibile notare una foto scattata con telecamera ultragrandangolare standard, mentre a destra vi è la stessa immagine, ma scattata con uno smartphone OnePlus 9, senza alcuna distorsione.

Ultra-wide photography literally broadens your horizons. Shouldn’t it also keep them true? On the left, a shot taken with a conventional ultra-wide. On the right, the same (and yet totally different) photo taken with the #OnePlus9Series, free of distortion. pic.twitter.com/jbtWae2faP

— Pete Lau (@PeteLau) March 10, 2021