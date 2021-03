OnePlus 9 Pro, modello premium della nota gamma di smartphone, avrà in dotazione un sensore per fotocamera Sony IMX766 da 50MP. La conferma è arrivata dal CEO Pete Lau attraverso un tweet in cui ha promesso grandi novità per i fan nel corso dei prossimi giorni.

Si tratta dello stesso sensore presente nel modello OPPO Reno5 Pro+, lanciato a dicembre del 2020. Al momento i dettagli legati agli altri sensori sono ancora scarsi, ma secondo alcune voci OnePlus 9 Pro dovrebbe avere un’altra fotocamera da 50MP, un teleobiettivo da 8MP e un sensore di profondità da 2MP.

Here is part of the secret behind our stunning ultra-wide camera. You’ll find out a lot more on March 23, but if you’re eager to see more before then, I might have a surprise for you later this week… pic.twitter.com/s1GFO1bn8s

— Pete Lau (@PeteLau) March 9, 2021