OnePlus Nord CE 5G ufficiale: sarà il re del rapporto qualità/prezzo?

Dopo tante giornate di attesa ed indiscrezioni varie, anche tramite teaser ufficiali e concorsi messi in piedi dall’azienda, è finalmente ufficiale il nuovo OnePlus Nord CE 5G. Scopriamo insieme con questo articolo di recap le caratteristiche tecniche del nuovo arrivato in casa OnePlus per cercare di capire insieme il presente, e soprattutto il futuro, del brand.

Un nuovo arrivato nella famiglia Nord

Prima di scendere più nei dettagli e mostrarvi il nuovissimo OnePlus Nord CE 5G, trovo sia giusto fare un piccolo passo indietro per contestualizzare l’attuale situazione dell’azienda.

Dopo l’introduzione infatti del primo device “Nord”, OnePlus ha deciso negli scorsi mesi di ampliare l’offerta facendo diventare quello che poteva essere un semplice esperimento a se stante, una vera e propria famiglia di terminali. Famiglia di terminali che da una parte è stata criticata dai fan più accaniti del brand per via del distanziamento dalle origini della mission aziendale ma che d’altra parte ha permesso a tanti nuovi utenti di entrare in confidenza con il mondo OnePlus, grazie a prezzi di partenza più aggressivi.

OnePlus Nord CE 5G: specifiche tecniche

Il nuovo arrivato, nonostante le somiglianze, non è stato pensato per rimpiazzare il prodotto originale della serie ma per fare da ponte tra OnePlus Nord e Nord N10 grazie ad un mix di caratteristiche tecniche e di design che potrebbe rappresentare il giusto equilibrio. A bordo di OnePlus Nord CE 5G infatti troviamo:

Display OLED da 6,43″

Supporto al refresh rate dinamico aumentato fino a 90Hz

Processore Qualcomm Snapdragon 750G

RAM: 6GB/8GB/12GB

ROM: 64GB/128GB/256GB (non espandibile)

Batteria da 4500mAh

Supporto ricarica fast 30W (Warp Charge 30T)

Fotocamera principale da 64MP – Grandangolare da 8MP – Sensore profondità da 2MP

Fotocamera anteriore 16MP (punch-hole)

L’azienda si è concentrata sull’esperienza utente portando ad un prezzo più accessibile la sua famosa ricarica veloce Warp Charge 30T a 30W, un processore tutto nuovo e la tanto amata OxygenOS basata su Android 11. OnePlus promette inoltre 2 anni di major update del sistema operativo e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza garantiti.

Prezzi e disponibilità

OnePlus Nord CE 5G punterà tutto sul rapporto qualita/prezzo e sarà disponibile nella colorazione Charcoal Ink al prezzo proposto di 299,00 euro per la variante da 6GB di RAM e 64GB di memoria utente, mentre saranno necessari 329,00 euro per la variante da 8GB di RAM e 128GB di memoria di archiviazione nei colori Blue Void e Charcoal Ink. Sale a 399,00 euro il prezzo per la variante con 12GB di RAM e 256GB di memoria, disponibile anche nella colorazione Silver Ray.

Dalle 16:25 di oggi pomeriggio alle 1:00 del 13 giugno 2021 sarà possibile pre-ordinare lo smartphone su Amazon.it che verrà poi spedito a partire dal 14 giugno prossimo! Stessa data di spedizione per i dispositivi acquistati dal sito ufficiale OnePlus che però aprirà i pre-ordini a partire dalle 11:00 del 12 giugno.

OnePlus Nord CE 5G sarà disponibile per la vendita diretta su OnePlus.com e Amazon.it a partire dal 21 giugno 2021.