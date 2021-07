OneUI 4.0 e Android 12, Samsung apre il programma beta per Galaxy S21

Le voci di corridoio riguardo l’esistenza della prossima versione dell’interfaccia utente di Samsung si sono rincorse ininterrottamente negli ultimi mesi tra conferme e smentite.

La One UI 4.0 basata su Android 12 è però davvero in arrivo e a confermarlo è stata proprio l’azienda coreana con un invito a partecipare alle prime beta.

Siete curiosi di sapere quando sarà possibile provare Android 12 anche sul vostro smartphone top di gamma Samsung? La risposta è: molto presto!

Grazie ad un post pubblicato da un community manager del forum coreano di Samsung, ricondiviso dai colleghi di SamMobile, sappiamo che la One UI 4.0 e Android 12 stanno arrivando sugli smartphone Samsung della famiglia Galaxy S21.

“Sii il primo a sperimentare la nuova interfaccia Galaxy con Android 12 sulla serie Galaxy S21!” recita la locandina.

L’immagine, oltre a confermare l’esistenza di un programma di anteprima dedicata ai Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra, conferma che questa versione preliminare del software sarà installabile anche sui modelli brandizzati degli operatori, per lo meno in Sud Corea.

Nel post si incoraggiano gli utenti interessati a controllare l’applicazione Samsung Members alla ricerca di un banner riguardante l’iniziativa. Non è ancora stato confermato se il programma beta ha avuto già inizio in Corea del Sud, ma questo sembra proprio il caso leggendo tra le righe.

Ciò può significare solo una cosa: la prima beta di Android 12 con skin One UI 4.0 per i mercati internazionali è probabilmente in dirittura d’arrivo e non ci sarà da aspettare molto per scoprire le novità che il colosso coreano ha in serbo per i propri utenti!

Ci aspettiamo che la nuova One UI offra alcune delle caratteristiche che differenziano Android 12 come uno strumento di estrazione del colore dagli sfondi per i temi, pulsanti per le impostazioni rapide ridisegnati e la nuova Privacy Dashboard. Voi cosa vorreste trovare nella One UI 4.0?