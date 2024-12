44 ore di autonomia e IP55: oggi su Amazon, gli auricolari OPPO al miglior prezzo

Se siete alla ricerca di auricolari wireless a un prezzo competitivo, oggi su Amazon c'è un'offerta per gli OPPO Enco X3i, disponibili a soli 84,99€. Questi auricolari offrono un suono nitido e naturale, con bassi profondi che garantiscono un'esperienza d'ascolto coinvolgente. Grazie ai driver dinamici doppi, uno da 10,4 mm e l'altro da 6 mm, gli OPPO Enco X3i assicurano un audio di qualità soddisfacente, perfetto per ascoltare musica o per partecipare a chiamate con un suono che non delude le aspettative.

OPPO Enco X3i, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari OPPO Enco X3i sono ideali per chi cerca una soluzione audio di qualità, sia nella musica che nelle chiamate. Grazie alla loro tecnologia di cancellazione del rumore alimentata dall'intelligenza artificiale, con quattro modalità diverse, questi auricolari sono perfetti per utenti che desiderano isolarsi dai rumori ambientali indesiderati, sia che si trovino in un ufficio affollato, in viaggio o godendosi la propria musica a casa.

Con i loro driver dinamici doppi da 10,4mm e 6mm, gli OPPO Enco X3i offrono un'esperienza sonora immersiva, con bassi profondi e dettagli audio nitidi, ideale per appassionati di musica che cercano la massima fedeltà sonora senza spendere più di 100€. Inoltre, per coloro che necessitano di una lunga autonomia, gli OPPO Enco X3i garantiscono fino a 44 ore di ascolto grazie alla combinazione dei tempi di ricarica rapidi degli auricolari e della loro custodia di ricarica.

La connettività Bluetooth 5.3 assicura una trasmissione stabile e a bassa latenza, perfetta per giocatori e per chi, oltre alla musica, guarda i video. Resistenti all'acqua e alla polvere con un rating di IP55, questi auricolari sono dunque ideali per utenti attivi che richiedono un prodotto affidabile per il proprio stile di vita dinamico. Al prezzo di 84,99€, rappresentano un'opportunità d'acquisto buona per chi cerca la qualità senza scendere troppi a compromessi.

