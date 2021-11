Oppo Pad in arrivo: sarà un tablet di fascia alta?

Oppo starebbe seguendo le orme di realme nella produzione del suo primo tablet. Dopo il lancio del realme Pad, infatti, Oppo si sta preparando all’uscita del suo “Oppo Pad”, già visibile nella foto diffusa dal leaker Nils Ahrensmeier su Twitter. Non si ha ancora nessuna informazione ufficiale circa la data di uscita e le caratteristiche, ma dalle prime immagini si capisce che l’Oppo Pad sarà un dispositivo dal design abbastanza elegante, nonostante la sua collocazione in fascia media e la destinazione a utenti interessati principalmente all’infotainment.

Quanto alle specifiche chiave, l’Oppo Pad potrebbe avere un “cuore pulsante” costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 870, il che, in realtà, lo renderebbe un tablet di tutto rispetto, diverso dal solito mid-range. La RAM dovrebbe essere pari a 6GB; lo storage, a 256GB. Non si hanno informazioni su un’eventuale possibilità di espandere la memoria.

Il tablet potrebbe supportare la frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il display potrebbe essere un LCD o un AMOLED. Parlando invece del software, è probabile che il dispositivo si presenti con a bordo ColorOS 12, sistema operativo personalizzato sviluppato a partire da Android 12. Nel caso di Oppo Pad, lo spazio sullo schermo sarà maggiore e potrà essere riempito con i widget.

Su Oppo Pad, inoltre, potrebbe essere integrata la funzione di continuità che consentirebbe agli utenti di passare dallo smartphone al tablet senza problemi, in maniera simile a quando avviene sui vari device dell’ecosistema Apple.

Il lancio di Oppo Pad sembra essere dietro l’angolo. Il tablet, ovviamente, uscirà dapprima in Cina, per poi essere commercializzato anche in altri Paesi del mondo (non si parla quindi di “esclusività” per il mercato cinese). Incognita sulla fascia di prezzo, forse media o medio-alta a giudicare dalle specifiche.