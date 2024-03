OPPO Reno 11F è ufficiale: pre-ordinalo ora e ottieni un ricco bundle di accessori!

Il panorama degli smartphone in italia si arricchisce ulteriormente con l'arrivo del nuovissimo OPPO Reno 11F 5G. Questo dispositivo si posiziona come una scelta allettante per coloro che cercano un equilibrio tra specifiche degne di nota e un prezzo accessibile.

Una delle caratteristiche distintive del Reno 11F 5G è il suo schermo OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Questo assicura un'esperienza visiva fluida mentre il campionamento touch di 240Hz garantisce una risposta rapida ai tocchi. Inoltre, la presenza del lettore di impronte digitali sotto il display aggiunge un tocco di modernità e praticità al design. La certificazione IP65 rende il dispositivo resistente all'acqua e alla polvere, conferendo una tranquillità extra agli utenti che desiderano portare il loro telefono ovunque.

Sul fronte fotografico, il Reno 11F 5G non delude. Con un sensore principale da 64 megapixel, un sensore ultra-wide da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel, gli utenti avranno tra le mani un dispositivo capace e versatile. La fotocamera frontale da 32 megapixel assicura selfie e videochiamate di alta qualità. Sul fronte delle prestazioni, il Reno 11F 5G è mosso dalla piattaforma MediaTek Dimensity 7050, supportata da 8GB di RAM LPDDR4X e una memoria interna UFS 3.1 da 256GB. Ciò garantisce fluidità nell'utilizzo dello smartphone e un ampio spazio di archiviazione per foto, video e app.

Il Reno 11F 5G è pienamente equipaggiato per le esigenze moderne di connettività, con supporto per reti 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS e NFC. Inoltre, l'interfaccia ColorOS 14 basata su Android 14 offre un'esperienza utente intuitiva e personalizzabile.

Il nuovo OPPO Reno 11F 5G sarà disponibile per il pre-ordine esclusivamente su OPPO Store dal 20 marzo al 1° aprile al prezzo di 369,99€. Durante questo periodo, gli acquirenti avranno la possibilità di approfittare di un'interessante promozione che include: