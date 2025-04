OPPO Reno13 e Davide Vavalà: l'arte incontra la tecnologia nel cuore di Milano

OPPO rinnova ed espande la sua collaborazione con il giovane e talentuoso designer italiano Davide Vavalà. Noto per il suo stile distintivo caratterizzato da elementi astratti dinamici e un uso vibrante del colore, Vavalà è una figura particolarmente apprezzata dal pubblico giovane, grazie anche alla sua popolarità su piattaforme come TikTok. Questa partnership si concretizza in occasione del lancio della nuova serie OPPO Reno13, portando l'arte e il design nel cuore pulsante di Milano.

Per celebrare questo connubio creativo nella cornice della primavera milanese, OPPO ha annunciato l'allestimento di un'installazione pop-up in una delle piazze simbolo della città moderna: Piazza Gae Aulenti, nel distretto di Portanuova. L'evento temporaneo sarà accessibile al pubblico dal 9 al 13 maggio e rappresenterà un'occasione unica per immergersi nell'universo estetico nato dall'incontro tra la visione artistica di Vavalà e l'innovazione tecnologica della serie Reno13. Momento clou dell'iniziativa sarà l'esclusivo meet & greet con l'artista, previsto per il 10 maggio, offrendo ai fan e agli appassionati la possibilità di incontrare Davide Vavalà di persona.

L'ispirazione dietro questa collaborazione affonda le radici nel design stesso della Reno13 Series, evocativamente definito "Butterfly Design".

“Mi sono ispirato alle ali delle farfalle della serie OPPO Reno13: le quali, quando si aprono, sprigionano un’energia speciale, che colpisce nel profondo", ha spiegato Davide Vavalà. "Come designer, cerco sempre di creare qualcosa che racconti l’emozione del momento, qualcosa che parli a chi cerca autenticità e significato, e che sappia cogliere la bellezza dei piccoli attimi. È stato bellissimo lavorare con OPPO, dare vita al mio design e portare un po’ della fortuna delle farfalle alle persone attraverso la cover del telefono”.

L'opera creata da Vavalà per l'occasione, intitolata "Chromatic Dreams", incarna perfettamente il suo stile inconfondibile fatto di linee essenziali e colori audaci. Il concept ruota attorno alla figura della farfalla, simbolo universale di trasformazione, libertà e bellezza. Protagonista dell'opera è "Saint", l'alter ego illustrato dell'artista, un personaggio che porta luce e colore in un mondo che altrimenti apparirebbe in bianco e nero. Nel suo sogno, questo mondo è vivacemente popolato da farfalle, emblemi di speranza e nuovi inizi. Un messaggio potente che si allinea strategicamente con il payoff di OPPO, “Make Your Moment”, e che risuona con lo spirito innovativo della serie Reno.

Bingo Liu, CEO di OPPO Europe, ha commentato:

“OPPO ha sempre perseguito l’innovazione nel design. Seguendo la tradizione del design della serie Reno, ispirato alla natura, Reno13 Series rappresenta l’apice di un nuovo approccio audace, in cui tecnologia e moda si fondono in perfetta armonia. La collaborazione con Davide per Reno13 Series è un'estensione di questa distintiva filosofia di design. Non si tratta solo di estetica, ma di un invito per gli utenti Reno a esprimere il proprio stile personale con eleganza, bellezza e uno spirito di trasformazione”.

Oltre all'installazione artistica, la collaborazione ha dato vita a una cover in edizione speciale per i modelli Reno13 F & FS, disegnata da Vavalà e che riflette la sua estetica visionaria. Questa cover sarà disponibile in bundle con l'acquisto dei suddetti modelli. Inoltre, durante il "Signing Day" del 10 maggio, presso il pop-up store di Piazza Gae Aulenti, gli utenti che hanno già acquistato un Reno13 F o Reno13 FS potranno ricevere una cover in edizione limitata firmata personalmente dall'artista, semplicemente presentando il telefono o la prova d'acquisto (dalle 10:00 alle 19:00). L'esclusiva cover sarà anche in omaggio per chi acquisterà un Reno13 F o Reno13 FS su OPPO Store tra il 9 e il 30 maggio.

La stessa Reno13 Series è descritta come "un perfetto equilibrio tra ispirazione naturale e innovazione tecnologica". Il design si ispira al movimento leggero e armonioso delle ali di una farfalla, combinando l'eleganza della natura con un'estetica urbana contemporanea. La cura dei dettagli è evidente nel retro in vetro monoscocca "Cold-sculpted", nel telaio in alluminio di grado aerospaziale e nello schermo OLED 1.5K con bordi ultra-sottili, testimoniando l'impegno di OPPO nel fondere bellezza estetica e resistenza strutturale.

Visitando l'installazione pop-up, il pubblico non solo potrà ammirare l'opera di Vavalà e scoprire da vicino il design dei nuovi smartphone, ma avrà anche l'opportunità di provare le innovative funzionalità AI integrate nella Reno13 Series e partecipare a iniziative per vincere gadget esclusivi come borse e sticker.

Questa iniziativa rafforza il legame di OPPO con il mondo dell'arte e del design, continuando una tradizione iniziata sin dal lancio del suo primo smartphone nel 2008. L'azienda, oggi presente in oltre 70 Paesi, continua a perseguire una sinergia tra estetica e tecnologia, offrendo una vasta gamma di dispositivi smart guidati dalle serie Find e Reno. Davide Vavalà, classe 2003, rappresenta una nuova generazione di artisti digitali capaci di costruire ampie community online (oltre quattro milioni di follower) attorno a un messaggio positivo di speranza e perseveranza, veicolato attraverso il suo iconico personaggio Saint e uno stile grafico immediatamente riconoscibile.