499€ per una lente che poi tra un anno non funziona più col prossimo telefono, bella mossa
io già fatico a portarmi dietro il telefono, figurati pure un teleobiettivo lol
Però l'idea per i concerti non è male, quante volte ho fatto foto pietose dall'ultimo anello del forum
sold out dice... mah chi sono tutti questi che spendono quasi 2000€ per fare le foto ai concerti
