Inquadrature perfette sui social? Con OSMO Mobile SE, oggi al miglior prezzo!

Se pubblicate spesso video sui social media e desiderate portare i vostri video a un livello superiore, l'OSMO Mobile SE è lo stabilizzatore che fa per voi. Con il suo prezzo vantaggioso di soli 66,99€, reso possibile da un'offerta Amazon, questo accessorio compatto e portatile consente di catturare filmati stabili e professionali direttamente dallo smartphone. Che stiate creando contenuti per Instagram, TikTok o YouTube, l'OSMO Mobile SE offre una qualità superiore a portata di mano. Con il suo design pieghevole e il morsetto magnetico, è facile da trasportare e montare in un attimo per non perdere nemmeno un istante importante.

DJI OSMO Mobile SE, chi dovrebbe acquistarlo?

Una delle caratteristiche più innovative dell'OSMO Mobile SE è il suo sistema di tracciamento ActiveTrack 6.0, aggiornato per una precisione mai vista prima. Grazie a questa tecnologia, lo stabilizzatore è in grado di seguire automaticamente il soggetto selezionato, anche durante movimenti rapidi e dinamici o con ostacoli che potrebbero normalmente interrompere la registrazione. Che stiate filmando un’azione sportiva o un'attività all'aperto, ActiveTrack 6.0 assicura che il protagonista del video sia sempre a fuoco, garantendo filmati fluidi e senza sbavature.

OSMO Mobile SE non è solo potente, ma anche pratico. Con l'app DJI Mimo, potete trasformare il vostro Apple Watch in un telecomando smart per controllare a distanza lo stabilizzatore. In questo modo, potete monitorare le riprese, regolare l'inclinazione dello stabilizzatore, scattare foto e registrare video direttamente dal vostro polso. Un controllo così intuitivo permette di concentrarvi sulla creatività senza dover toccare lo smartphone, migliorando notevolmente l'esperienza di ripresa.

Grazie alla stabilizzazione a 3 assi e al nuovo algoritmo di controllo, l'OSMO Mobile SE offre filmati fluidi e cinematografici, anche in movimento. Non importa se state riprendendo in orizzontale o verticale, la qualità della stabilizzazione rimane sempre impeccabile. Inoltre, grazie alle modalità di scatto come Follow, Tilt Lock, FPV e SpinShot, potete ottenere riprese uniche e dinamiche. Le funzioni aggiuntive, come ShotGuides e LightCut, offrono assistenza per migliorare le riprese e realizzare contenuti ispiratori in modo semplice e veloce.

Vedi offerta su Amazon