OSOM OV1: Essential Phone ha un erede

Vi ricordate Essential Phone PH-1? Senza dubbio uno smartphone innovativo con materiali premium, un design che ha fatto da apripista con quel notch contenente la fotocamera frontale che ancora oggi viene usato per disegnare una notevole quantità di modelli.

Ora, lo stesso team di persone, ha svelato il nuovo OSOM Vault 1, per gli amici semplicemente OV1. OSOM (acronimo di Out of Sight Out of Mind) è una nuova azienda, come nuova è l’impronta che vuole dare al suo prodotto con un profilo attento e rigoroso verso la privacy.

I colleghi di AndroidPolice hanno avuto modo di dare un’occhiata ad OSOM OV1 in anteprima e hanno postato il breve video teaser che, in circa 30 secondi, ci presenta il dispositivo. Per il momento nessuna indicazione ufficiale circa le caratteristiche tecniche, dobbiamo affidarci ad una rapida occhiata al dispositivo e a qualche rumors.

Per il processore però possiamo sbilanciarci in quanto l’azienda ha siglato una partnership con Qualcomm. Ne deduciamo che sarà molto probabilmente un SoC Snapdragon.

Inoltre le indiscrezioni non lo posizionano al livello flagship. Nella parte posteriore è presente un sensore di impronte standard e quindi, se l’azienda avesse voluto creare un top di gamma, avrebbe sicuramente optato per una soluzione “più tecnologica” in linea con i concorrenti.

La parte multimediale, nella parte posteriore, può contare su un modulo fotografico formato da 2 sensori. Anche in questo caso sono ignote le risoluzioni.

Ovviamente a bordo ci sarà il sistema operativo di Google (sicuramente si opterà per Android 12 in versione stock) che sarà orientato per essere privacy-centrico. Come detto in apertura, l’azienda punta sul fatto di avere un prodotto prevalentemente a se stante e indipendente con la possibilità di scambiare solo informazioni essenziali verso e da i Server.

OSOM OV1 arriverà sul mercato nell’estate 2022 ma siamo sicuri che riceveremo tante altre informazioni durante il corso dei mesi o in concomitanza degli eventi di tecnologia mondiale.