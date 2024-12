Passa a Very e ottinei 200GB a soli di 11,99€!

Cercare una valida offerta telefonica è difficile, se non sfruttate le promo più valide del momento! E si da il caso che, oggi, vi proponiamo proprio una delle offerte più competitive sul mercato se avete bisogno di tanti GB. Very Mobile infatti ha l'offerta che fa al caso vostro! Ancora per poco, avrete la possibilità di scegliere l'offerta Very a ben 200GB! Otterrete ben 200GB di dati al mese a soli 11,99€! Un prezzo che difficilmente potrete ritrovare sul mercato.

Vedi offerta su Very Mobile

200GB a un prezzo UNICO, perché approfittarne?

Ma cosa rende così interessante la promo in corso, trattandola nel dettaglio? In primis, vi offre un incredibile risparmio sul costo mensile del vostro piano. E, non da meno, la SIM e la spedizione sono incluse nel prezzo!

Con la Very Giga SPECIAL, inoltre, avrete accesso a una connessione Internet veloce, in quanto Very Mobile si impegna per assicurarvi una copertura internet del 99,7%. Non da meno, con il pacchetto di 300GB, potrete navigare senza limiti e senza pensieri, ovunque voi siate anche fuori dall'Italia. Se vi trovate all'estero e nell'Unione Europea avrete a disposizione ben 14,8 Giga da utilizzare senza costi aggiuntivi!

Non da meno, la professionalità e la competitività di Very Mobile, vi assicura zero costi nascosti o sorprese nel corso dell'utilizzo del servizio. Il brand infatti ha eliminato qualsiasi vincolo contrattuale, quindi potrete cambiare offerta quando preferirete, senza alcuna penale di disattivazione. Invece se vi riterrete soddisfatti dell'offerta, il vostro piano verrà rinnovato automaticamente mese per mese, assicurandovi la massima comodità senza richiedere il vostro intervento. Dunque, con Very mobile avrete tutto ciò di cui avete bisogno se usate tanto internet ma volete anche chiamate ed SMS illimitati e al prezzo super competitivo di soli 11,99€.

Vedi offerta su Very Mobile