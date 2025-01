Passa a Very Mobile: 5G incluso e tutto illimitato a soli 5,99€ al mese!

Sei alla ricerca di un'offerta mobile che ti garantisca massima qualità e trasparenza senza dover spendere una fortuna? Very Mobile ha la soluzione che fa per te: entro il 13 febbraio puoi attivare l’offerta con 150 Giga, minuti e SMS illimitati, tutto incluso al prezzo incredibile di soli 5,99€ al mese per sempre.

Questa offerta non è solo conveniente, ma anche chiara e senza sorprese. La spedizione della SIM è gratuita, così come l’attivazione. Puoi scegliere se ricevere una SIM fisica o una eSIM, con un’installazione facile e veloce, anche tramite SPID o CIE. E se preferisci un contatto diretto, puoi attivare tutto in uno dei 3.000 negozi Very sparsi in tutta Italia.

Passa a Very Mobile!

Con Very Mobile ti assicuri un prezzo basso e un servizio TOP!

Con Very Mobile non avrai mai extra costi o vincoli contrattuali. La navigazione si ferma automaticamente una volta terminati i Giga inclusi, e riattivare l’offerta è semplicissimo, direttamente dall’app. Inoltre, i servizi a pagamento come suonerie o abbonamenti indesiderati sono bloccati di default, per evitarti spese inutili.

Foto di MarieXMartin da Pixabay

Grazie al 99,7% di copertura 4G e al 97% in 5G, puoi navigare senza interruzioni ovunque ti trovi. La connessione 5G è inclusa senza costi aggiuntivi e ti permette di godere di streaming in ultra HD, gaming fluido e lavoro da remoto senza pensieri. In più, l’hotspot è sempre incluso per condividere i tuoi Giga con altri dispositivi.

Non perdere questa occasione: con 5,99€ al mese hai tutto ciò di cui hai bisogno, senza sorprese e con il supporto di un’assistenza clienti dedicata. Attiva subito la tua SIM Very Mobile e scopri quanto è semplice dire addio ai costi nascosti e vivere una connessione senza limiti!

