Passare da un iPhone ad Android sarà semplicissimo, tutto merito dell'UE

Apple sta adottando nuove politiche che offrono agli utenti iPhone nell'Unione Europea maggiori possibilità di personalizzazione e flessibilità. Nel quadro del Digital Markets Act dell'UE, l'azienda ha pubblicato un documento di conformità che annuncia alcuni cambiamenti nel modo in cui gli utenti possono gestire i propri dispositivi.

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda la possibilità per gli utenti di iPhone di disinstallare Safari, il browser predefinito di Apple, entro la fine del 2024. Questo sposta la scelta del browser per la navigazione web direttamente nelle mani degli utenti, permettendo loro di decidere in base alle loro preferenze personali. È una mossa significativa da parte di Apple, che tradizionalmente ha mantenuto il controllo sulle applicazioni preinstallate sui propri dispositivi.

Inoltre, il documento fa riferimento a una soluzione che consentirà il trasferimento dei dati tra i browser sullo stesso dispositivo, rendendo più fluido il passaggio da un browser all'altro.

Apple sta lavorando anche per semplificare il trasferimento dei dati da iPhone a dispositivi non Apple. Entro l'autunno del 2025, si prevede di offrire una soluzione più "semplice" per spostare i dati da un iPhone a un telefono Android. Questo potrebbe segnare un grande passo avanti nell'interoperabilità tra dispositivi, permettendo agli utenti di cambiare facilmente tra piattaforme senza perdere i propri dati.

Sebbene il documento non specifichi se queste funzionalità saranno disponibili globalmente o solo nell'UE, questi cambiamenti potrebbero avere un impatto significativo sulla strategia di Apple e potrebbero portare a una maggiore apertura e flessibilità nelle politiche dell'azienda in tutto il mondo.