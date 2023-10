Pixel 8, ecco le fantastiche funzioni che (forse) arriveranno presto

L'annuncio dei nuovi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di tecnologia, ma ha anche sollevato alcune domande su alcune funzionalità promettenti che sono state omesse da questi dispositivi. Sebbene queste funzionalità siano state lasciate fuori dalla serie Pixel 8, ci sono buone ragioni per credere che possano fare il loro ritorno in futuro, magari in occasione dei dispositivi Pixel 9 o magari con un Feature Drop futuro.

Una delle omissioni più notevoli nei dispositivi Pixel 8 è stata la mancanza di DisplayPort Alternate Mode, funzione che avrebbe consentito agli utenti di collegare i loro dispositivi a schermi esterni tramite cavo USB-C. Questa funzionalità è una caratteristica distintiva di dispositivi concorrenti come i Samsung Galaxy con DeX e i nuovi iPhone con porta USB-C. Tuttavia, c'è una buona probabilità che Google possa reintrodurla in futuri modelli Pixel, consentendo agli utenti di espandere le capacità dei suoi dispositivi per scopi di produttività e intrattenimento. Inoltre, sembra che la funzionalità sia limitata via software, lasciando un barlume di speranza agli utenti che hanno acquistato uno smartphone della serie Pixel 8.

Un'altra funzionalità promettente che è stata omessa dai Pixel 8 è la registrazione video in 8K. Nonostante l'hardware supporti questa capacità, il software attuale limita la registrazione video a 4K a 60fps. Google potrebbe aver rimosso questa funzione a causa di performance scadenti o surriscaldamento dei dispostivi, in quanto Google Tensor G3 non è uno dei chip più potenti sul mercato per quanto riguarda la forza bruta. Con l'evoluzione delle capacità di elaborazione degli smartphone Pixel, però, non è fuori discussione che la registrazione in 8K potrebbe diventare una realtà in futuro, magari nella prossima generazione di dispositivi.

La mancanza di registrazione super slow-motion in 720p@480fps ha sorpreso diversi appassionati. Anche in questo caso, potremmo vedere il ritorno di questa funzionalità in futuri dispositivi Pixel o magari attraverso aggiornamenti software come parte di un impegno di Google per migliorare le capacità video dei suoi smartphone.

Sebbene le mancanze dei Pixel 8 possano deludere alcuni utenti, c'è motivo di ottimismo per il futuro. Google è nota per l'innovazione costante nei suoi Pixel, e le funzionalità omesse potrebbero fare il loro ritorno molto presto. Chi ha acquistato un Pixel 8 dovrà tenere d'occhio gli annunci futuri per scoprire come Google ha intenzione di migliorare questi smartphone nel corso dei 7 anni di aggiornamenti promessi.