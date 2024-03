Pixel 8 già abbandonato? Gemini Nano non arriverà

In una recente rivelazione al #TheAndroidShow, l'ingegnere per le relazioni con gli sviluppatori di Google, Terence Zhang, ha lanciato una notizia bomba per i possessori di Pixel 8 che attendevano con impazienza l'arrivo di Gemini Nano, l'ultima tecnologia di intelligenza artificiale sul dispositivo. Purtroppo, sembra che gli utenti del Pixel 8 saranno lasciati a bocca asciutta, poiché Zhang ha annunciato che Gemini Nano non arriverà sul modello base a causa di limitazioni hardware non specificate.

Questo annuncio ha lasciato molti possessori di Pixel 8 a chiedersi quali possano essere queste limitazioni e perché Google non le abbia previste durante lo sviluppo del dispositivo. Dato che Gemini Nano è stato presentato come una delle caratteristiche più interessanti del Pixel 8 Pro, è comprensibile che i possessori del Pixel 8 standard si sentano tagliati fuori.

Gemini Nano è il modello di intelligenza artificiale all'avanguardia di Google, progettato per essere eseguito localmente su dispositivi mobili come gli smartphone. La sua assenza dal Pixel 8 significa che gli utenti non potranno beneficiare delle sue capacità avanzate e si chiederanno se hanno fatto la scelta giusta optando per il modello base.

Sebbene i possessori del Pixel 8 possano sentirsi delusi, Zhang ha offerto un barlume di speranza menzionando che Google sta lavorando attivamente per portare l'LLM mobile-friendly su più dispositivi, in particolare sui modelli di fascia alta. Ciò suggerisce che Gemini Nano potrebbe arrivare anche su altri dispositivi Google nel prossimo futuro.

La notizia dell'esclusione di Gemini Nano dal Pixel 8 solleva interrogativi sulla strategia hardware di Google e sulla sua capacità di offrire funzioni coerenti in tutta la sua gamma di prodotti. Con concorrenti come Apple e Samsung che stanno spingendo i confini dell'intelligenza artificiale sui dispositivi, Google rischia di rimanere indietro se non riesce a garantire la parità di funzioni tra i suoi dispositivi.

In risposta alle domande sulle limitazioni hardware che impediscono l'inclusione di Gemini Nano nel Pixel 8, Google ha mantenuto un riserbo.