Mentre ci avviciniamo sempre di più al tanto atteso debutto di Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, un terzo prodotto della famiglia sta già facendo la sua prima apparizione in rete. Grazie alle immagini pubblicate da @yabhishekhd su Twitter/X, abbiamo la possibilità di dare uno sguardo preliminare a ciò che si suppone sia il Google Pixel 8a. Questa è una delle prime occasioni in cui vediamo così presto delle immagini “hands-on” di un dispositivo Google.

Pixel 7a nei render ufficiali Google

Secondo le immagini trapelate, il presunto Google Pixel 8a presenta un modulo fotocamera a forma di pillola con due sensori, mantenendo il caratteristico colore blu che abbiamo già visto nelle fughe di notizie del Pixel 8 Pro. Inoltre, il design dello smartphone mostra angoli arrotondati più marcati rispetto al Pixel 7a attuale, avvicinandosi di più a quanto ci aspettiamo dalla serie Pixel 8. La parte laterale presenta una finitura opaca in metallo, mentre la parte posteriore è lucida, in sintonia con quanto offerto dal Pixel 7a.

Una delle immagini mostra il display frontale, caratterizzato da angoli molto arrotondati e da cornici piuttosto pronunciate, se confrontate con gli standard attuali. Questa scelta potrebbe non sorprendere, considerando che i dispositivi della serie “Pixel a” hanno tradizionalmente fatto alcune concessioni in questa area.

Google Pixel 8a pic.twitter.com/nQMrucz5qv — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 21, 2023

Secondo le voci, il Google Pixel 8a dovrebbe essere mosso dal chip Tensor G3, una scelta quasi scontata, e il suo nome in codice sarebbe “Akita“. Questo nome è apparso per la prima volta in una roadmap trapelata dei piani di Google per la serie Pixel fino al 2025.

Tuttavia, è importante considerare che, date le tempistiche estremamente anticipate di questa fuga di notizie, è prudente prendere queste informazioni con un pizzico di scetticismo. Di solito, Google presenta i suoi dispositivi della serie A durante l’evento Google I/O, che si tiene a maggio. In questo caso però, con una fuga di notizie così precoce, potrebbe accadere qualsiasi cosa.

Nel frattempo, la serie Pixel 8 farà il suo debutto il 4 ottobre. Sarà interessante vedere come evolverà la situazione e se il Google Pixel 8a sarà in grado di conquistare il cuore degli utenti alla stessa maniera dei suoi predecessori.