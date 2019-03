Pocophone F1 Lite appare su Geekbench: Snapdragon 660 e 4 GB di RAM

Pocophone F1 Lite effettua il suo primo passaggio a sorpresa su Geekbench, potrebbe essere una buona soluzione low-cost?

Lo scorso anno, Xioami ha annunciato e commercializzato un nuovo smartphone denominato Pocophone F1. Presentato come un dispositivo estremamente economico ma in grado di rispondere alle esigenze degli utenti, lo smartphone dell’azienda cinese ha riscosso un discreto successo. Mentre il suo successore, Pocophone F2 è in fase di sviluppo, ad effettuare il passaggio (in sordina) su Geekbench è una nuova versione Lite del primo Poco: Pocophone F1 Lite.

Le utili indicazioni ci sono giunte dal noto portale di benckmark Geekbench, dove il quantomai prossimo Pocophone F1 Lite, ha effettuato il primo passaggio. Il nuovo dispositivo dell’azienda cinese presenta un sistema operativo Android 9 Pie ed è alimentato da un processore Snapdragon 660 coadiuvato da 4 GB di memoria RAM.

Il POCO F1 Lite ha ottenuto 1341 punti nel test single-core e 4830 punti nel test multi-core. Gli score sono piuttosto bassi rispetto a quelli di altri smartphone con a bordo Snapdragon 660, come Nokia 7 Plus. Ad essere precisi, i risultati che emergono da questo primo test sono più vicini a quelli di dispositivi alimentati da Snapdragon 636 come il Redmi Note 5 Pro.

Secondo il portale Nashville Chatterclass, dietro Pocophone F1 Lite potrebbe celarsi un nuovo smartphone Xiaomi dal nome in codice “Urano”. Le ultime speculazioni affermano che potrebbe trattarsi del medesimo dispositivo poiché, i punteggi ottenuti e le specifiche tecniche di entrambi, tendono a somigliarsi.

Tutte le informazioni raccolte sono ovviamente da prendere con le pinze, non è la prima volta che un dispositivo Xiaomi effettua il primo passaggio su Geekbench per poi sparire nel nulla. Non resta che attendere le prossime settimane per saperne di più e, soprattutto, constatare la reale esistenza di Pocophone F1 Lite.